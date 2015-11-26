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Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу



Басист SIXX:A.M. Nikki Sixx отреагировал в Твиттере на недавнее сообщение о том, что David Lee Roth отклонил его предложение участвовать в "The Stadium Tour".



«СМИ берут одно предложение из новой книги и делают из него заголовок. Кликбейт. Я стал презирать прессу, которая работает на самом дне. Обдирают фанатов, чтобы продать рекламу...»







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