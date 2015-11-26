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Sixx:A.M.

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10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

16 июл 2019 : 		 Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег

5 апр 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»

21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»

25 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL

11 дек 2018 : 		 SIXX:A.M. снимут новый клип

5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении
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Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу



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Басист SIXX:A.M. Nikki Sixx отреагировал в Твиттере на недавнее сообщение о том, что David Lee Roth отклонил его предложение участвовать в "The Stadium Tour".

«СМИ берут одно предложение из новой книги и делают из него заголовок. Кликбейт. Я стал презирать прессу, которая работает на самом дне. Обдирают фанатов, чтобы продать рекламу...»

NIKKI SIXX Blasts



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


10 сен 2021, 09:30		Стримы обдирают музыкантов, сми обдирают фоннатов. Какой жестокий мир.


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