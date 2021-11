сегодня



NIKKI SIXX попал в чарты



Новая книга участника MÖTLEY CRÜE и SIXX:A.M. Nikki Sixx, "The First 21: How I Became Nikki Sixx", попала на восьмую строчку Hardcover chart и 11 строчку в Combined Print And Ebook List. Кроме того, она находится в чартах Amazon среди лучших по продаже произведений, оказалась на 22 месте в чартах лучших по продажам книг USA Today и на девятом месте в канадском The Globe And Mail.



















