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Sixx:A.M.

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4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.
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NIKKI SIXX попал в чарты



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Новая книга участника MÖTLEY CRÜE и SIXX:A.M. Nikki Sixx, "The First 21: How I Became Nikki Sixx", попала на восьмую строчку Hardcover chart и 11 строчку в Combined Print And Ebook List. Кроме того, она находится в чартах Amazon среди лучших по продаже произведений, оказалась на 22 месте в чартах лучших по продажам книг USA Today и на девятом месте в канадском The Globe And Mail.

NIKKI SIXX Is Now A Four-Time NEW YORK TIMES Best-Selling Author








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