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Sixx:A.M.

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22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

16 июл 2019 : 		 Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег

5 апр 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»

21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»

25 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL

11 дек 2018 : 		 SIXX:A.M. снимут новый клип

5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении

21 ноя 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.

6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

23 авг 2017 : 		 Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

16 апр 2017 : 		 Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

21 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну

27 дек 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.

23 ноя 2016 : 		 Басист SIXX:A.M. о победе Трампа

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания
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Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.



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Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott, вокалист SLIPKNOT Corey Taylor, гитарист GUNS N' ROSES Slash и вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody среди прочих музыкантов приняли участие в записи новой версии трека SIXX:A.M. "Maybe It's Time", которая была выпущена в рамках проекта "Artists For Recovery". Оригинальная версия композиции была выпущена на альбоме "Vol. 2, Prayers For The Blessed", релиз которого состоялся в ноябре 2016 года.

Listen To New Version Of SIXX:A.M.'s 'Maybe It's Time' Feat. DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH Members





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