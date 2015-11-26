Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.
Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott, вокалист SLIPKNOT Corey Taylor, гитарист GUNS N' ROSES Slash и вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody среди прочих музыкантов приняли участие в записи новой версии трека SIXX:A.M. "Maybe It's Time", которая была выпущена в рамках проекта "Artists For Recovery". Оригинальная версия композиции была выпущена на альбоме "Vol. 2, Prayers For The Blessed", релиз которого состоялся в ноябре 2016 года.
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