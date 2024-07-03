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Sixx:A.M.

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3 июл 2024 : 		 NIKKI SIXX уже 23 года не берет в рот крепкого

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18 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»

10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

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24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу
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|||| 3 июл 2024

NIKKI SIXX уже 23 года не берет в рот крепкого



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Сегодня 23 года трезвости. До этого у меня было несколько попыток, но я не был готов полностью сдаться своей зависимости. Сегодня я самый счастливый человек за все время моей жизни".

Спасибо тем, кто поделился своим опытом, чтобы помочь мне понять простой процесс освобождения от зависимости. Ничто не делает меня счастливее, чем видеть, как люди, потерявшие надежду, находят себя и меняют не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи.

"#SobrietyRocks




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3 июл 2024
father
Но как глэм-рокер просто берёт в рот хуи
Like!1
3 июл 2024
WahrandPhain
father, факты, слово глэм лишнее

просмотров: 184

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