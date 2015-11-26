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Greta Van Fleet

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Гитарист METAL CHURCH рад успеху GRETA VAN FLEET



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Гитарист METAL CHURCH в недавнем разговоре с RockSverige поделился своим мнением о GRETA VAN FLEET:

«О, они просто прекрасны. Конечно они звучат очень похоже на LED ZEPPELIN, и люди делают вид, что , ну понимаете... плагиат конечно, имеет место, но, в то же время, я, как бы, ну, по крайней мере, они играют и как минимум имеют правильные примеры вдохновения и они рок-группа, они выглядят как рок-группа и они делают что-то. Они молоды, и, очевидно, они попали под влияние коллекции своих родителей, послушали ее и решили действовать. Если вы дадите детям шанс, они поймут это, потому что есть поколение детей, которые говорят: "Где наши хвастливые рок-звезды? Мы не хотим слушать, как Эминем жалуется на Трампа. Где наши крутые рок-звезды?"У них их нет, поэтому они должны победить их и выяснить это для себя, что они и есть эти звезды».

Vanderhoof добавил, что успех GRETA VAN FLEET — «хороший знак, что если люди и правда делают... если ты построил, то к тебе потянутся. Это очевидно. Все органично. Даже в наше время и в наши годы, пусть все звучит старо и многие думают, что это не цепляет, что это не круто... Рок-н-ролл остается рок-н-роллом, а люди любят рок-н-ролл, потому что он такой как надо и такой каким и должен быть».



METAL CHURCH Guitarist On GRETA VAN FLEET



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