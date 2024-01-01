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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 58
*Новая песня KERRY KING 50
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 40
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
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Greta Van Fleet

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9 фев 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

1 фев 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

26 янв 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

24 ноя 2023 : 		 Почему GRETA VAN FLEET не работает под клик

4 ноя 2023 : 		 Чайный гриб от GRETA VAN FLEET

15 сен 2023 : 		 Новые клипы GRETA VAN FLEET

3 сен 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

16 авг 2023 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили радужный дождь!»

13 авг 2023 : 		 Басист GRETA VAN FLEET: «METALLICA отличный образец для подражания!»

8 авг 2023 : 		 GRETA VAN FLEET стали первыми

28 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

22 июн 2023 : 		 ROB HALFORD послал лучи добра в адрес GRETA VAN FLEET

21 июн 2023 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»

16 июн 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

9 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

24 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 май 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

18 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

4 май 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

7 апр 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

20 дек 2022 : 		 GRETA VAN FLEET заканчивает работу над альбомом

1 сен 2022 : 		 Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA

19 мар 2022 : 		 Гитарист GRETA VAN FLEET попал в больницу

6 дек 2021 : 		 Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»

29 июл 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET объявили о специальных выступлениях
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Концертное видео GRETA VAN FLEET



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"The Falling Sky (Live From RCA Studio A)", новое видео группы GRETA VAN FLEET, доступно для просмотра ниже.

Watch GRETA VAN FLEET Perform "The Falling Sky", Live From RCA Studio A; Video




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