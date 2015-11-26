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Фронтмен DEF LEPPARD защищает GRETA VAN FLEET : «Да, они звучат как LED ZEPPELIN. И что?»



Фронтмен DEF LEPPARD Joe Elliott защитил GRETA VAN FLEET от обвинений в том, что мичиганские рокеры копируют LED ZEPPELIN.



Во время интервью для ET Canada Elliott'а спросили, слушает ли он какие-нибудь новые группы, на что он ответил:



«Не особо, если честно. Но есть две команды — это GRETA VAN FLEET, которые стали сейчас известными. Или GRETA VAN ZEPPELIN, как их называют [смеётся]. Но да, они звучат как LED ZEPPELIN. И что с того? Когда мы начинали, мы звучали как QUEEN и AC/DC. Все должны с чего-то начинать. Я думаю, что в наши дни нормально кем-то вдохновляться. Моя любимая новая группа — это STRUTS. Я говорю «новая» — им пять лет. Пять лет в карьере THE BEATLES — это более половины их карьеры. Но многое изменилось. Я большой поклонник [STRUTS]. Я думаю, что Luke [Spiller], вокалист, настоящая звезда. Он заслуживает того, чтобы выступать на стадионах. Надеюсь, однажды это произойдёт.



Вот, собственно, и всё. Я больше не ищу их. Когда мне было 16 лет, каждая группа была моей. А сейчас я буду слушать что-то новое только если кто-нибудь скажет мне: "Ты должен послушать это". Но у меня нет на это времени. Когда начинаешь делать свою собственную музыку, ты прекращаешь заниматься всей этой "фанатской" ерундой. Ты всегда фанат — я имею в виду, что я всегда был фанатом — но если серьёзно, что касается моей коллекции записей, если бы я ничего не слушал с 1979 года до конца своей жизни, я был бы счастливым парнем, и это совпадает с тем моментом, когда мы начинали. Потому что именно тогда я начал больше концентрироваться на том, что я делаю, а не на том, что слушаю».















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