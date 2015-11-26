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Тёзка GRETA VAN FLEET призналась, что ей не нравится музыка группы



Как сообщает The Pulse Of Radio, женщина, в честь которой названа группа GRETA VAN FLEET, призналась в новом интервью Detroit Free Press, что она на самом деле не фанат музыки хард-рок-квартета. 88-летняя Gretna Van Fleet, которая благословила группу своим именем, рассказала: «Это не моя любимая музыка, и парни знают это. Но я думаю, что они очень талантливы, и я их поддерживаю».



Van Fleet, пожилая жительница Мичигана, которая живёт в городе Франкенмут, уже на пенсии и довольна тем, что уделяет время семье, шитью и церковным делам. Она сказала, что её музыкальные вкусы больше соответствуют классическим и старым поп-стандартам.



Но Van Fleet также является музыкантом — она играет на скрипке, цимбалах и ударных, а теперь и она стала немного рок-звездой благодаря тому, что группа признана одним из главных рок-прорывов за последние пару лет. Она объяснила: «Каждый день в городе кто-то останавливает меня. Люди так рады встретиться со мной... Удивительно, сколько у меня сейчас друзей. Это невероятно. Семья поддерживает меня, и они думают, что это весело».











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