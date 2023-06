сегодня



Новая песня GRETA VAN FLEET



"The Falling Sky", новая песня группы GRETA VAN FLEET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Starcatcher", выход которого запланирован на 21 июля на Lava/Republic/EMI.



Трек-лист:



01. Fate Of The Faithful

02. Waited All Your Life

03. The Falling Sky

04. Sacred The Thread

05. Runway Blues

06. The Indigo Streak

07. Frozen Light

08. The Archer

09. Meeting The Master

10. Farewell For Now







