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Greta Van Fleet

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22 èþí 2023 : 		 ROB HALFORD ïîñëàë ëó÷è äîáðà â àäðåñ GRETA VAN FLEET

21 èþí 2023 : 		 Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET: «À ÿ ìàëü÷èê ãåé!»

16 èþí 2023 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

9 èþí 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET

24 ìàé 2023 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

19 ìàé 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET

18 ìàé 2023 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

4 ìàé 2023 : 		 Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET

7 àïð 2023 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET

20 äåê 2022 : 		 GRETA VAN FLEET çàêàí÷èâàåò ðàáîòó íàä àëüáîìîì

1 ñåí 2022 : 		 Áàðàáàíùèê GRETA VAN FLEET — î ðàçîãðåâå METALLICA

19 ìàð 2022 : 		 Ãèòàðèñò GRETA VAN FLEET ïîïàë â áîëüíèöó

6 äåê 2021 : 		 Âîêàëèñò GOJIRA: «Íîâàÿ ïëàñòèíêà GRETA VAN FLEET ñíåñëà ìíå êðûøó»

29 èþë 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

28 ìàé 2021 : 		 GRETA VAN FLEET îáúÿâèëè î ñïåöèàëüíûõ âûñòóïëåíèÿõ

14 ìàé 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

13 ìàé 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

12 ìàé 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

28 àïð 2021 : 		 Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET íå ñîãëàñåí ñ GENE'îì SIMMONS'îì, ÷òî ðîê ì¸ðòâ

16 àïð 2021 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GRETA VAN FLEET

19 ìàð 2021 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET

5 ìàð 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET

19 ôåâ 2021 : 		 Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET

11 ôåâ 2021 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET

19 ÿíâ 2021 : 		 Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET

11 äåê 2020 : 		 Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET
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ROB HALFORD ïîñëàë ëó÷è äîáðà â àäðåñ GRETA VAN FLEET



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ROB HALFORD íå ñìîã ïðîéòè ìèìî äóøåðàçäèðàþùåãî ïðèçíàíèÿ âîêàëèñòà GRETA VAN FLEET è íå òîëüêî íàïèñàë, ÷òî ëþáèò åãî, íî è ñîïðîâîäèë ïîñëàíèå ñìàéëèêàìè, ñðåäè êîòîðûõ áûëè Ëàéòèíãáîëò, Êîçà, ñïèêåð, ìèêðîôîí è õëîïàþùèå ëàäîøêè! Â íàøåì ïîëêó ïðèáûëî!

dude judas priest commenting on joshâ€™s coming out post has me sobbing. pic.twitter.com/ESqAcjhnFb



ROB HALFORD JUDAS PRIEST BEST METAL VOCALIST ROB HALFORD LOVES JOSH ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜­ WHAT A FUCKING HONOR pic.twitter.com/BRVwA45Rb6






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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü 3 )

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).

22 èþí 2023
AnyMetalYouLike
Ðàäóæíûå øåñòèöâåòíûå ëó÷è
22 èþí 2023
gravitgroove
À ôàìèëèÿ ó íåãî êàê çâó÷èò â ðóññêîì ÿçûêå ïîòðÿñàþùå! Êèøêà ^^'
22 èþí 2023
HeliosHyperion
Õëîïàþùèå áóëêè*

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