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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Ôðîíòìåí CRADLE OF FILTH: «Spotify — ñàìûå áîëüøèå ïðåñòóïíè...
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Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET: «À ÿ ìàëü÷èê ãåé!»
38
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — î÷åíü òàëàíòëèâûé ïàðåíü»
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Ó ãèòàðèñòà HYPOCRISY ñåðäå÷íûé ïðèñòóï
16
DAVE MUSTAINE: «KIRK îêàçàë ìíå ÷åñòü, ïîïûòàâøèñü ñûãðàòü ì...
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Êàâåð-âåðñèÿ LINKIN PARK îò TARJA
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Áûâøèé èç MEGADETH: «ß íàáëþäàë çà ñíèæåíèåì êà÷åñòâà ìàòåðè...
13
Âîêàëèñò DREAM THEATER: «Ìû áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ïðîãðåññèâ»
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Ãèòàðèñò THE SWEET çàÿâèë, ÷òî Ðîííè Äæåéìñ Äèî ðàññìàòðèâàë...
11
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
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Jazz
Metal
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Visual Kei
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Ôðîíòìåí CRADLE OF FILTH: «Spotify — ñàìûå áîëüøèå ïðåñòóïíè...
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Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET: «À ÿ ìàëü÷èê ãåé!»
38
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — î÷åíü òàëàíòëèâûé ïàðåíü»
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Ó ãèòàðèñòà HYPOCRISY ñåðäå÷íûé ïðèñòóï
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DAVE MUSTAINE: «KIRK îêàçàë ìíå ÷åñòü, ïîïûòàâøèñü ñûãðàòü ì...
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âñå íîâîñòè ãðóïïû
Greta Van Fleet
ÑØÀ
Blues Rock
Hard Rock
http://www.gretavanfleet.com
Facebook:
https://www.facebook.com/gretavanfleet/
22 èþí 2023
:
ROB HALFORD ïîñëàë ëó÷è äîáðà â àäðåñ GRETA VAN FLEET
21 èþí 2023
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Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET: «À ÿ ìàëü÷èê ãåé!»
16 èþí 2023
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Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
9 èþí 2023
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Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
24 ìàé 2023
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Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
19 ìàé 2023
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Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
18 ìàé 2023
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Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
4 ìàé 2023
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Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET
7 àïð 2023
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Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
20 äåê 2022
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GRETA VAN FLEET çàêàí÷èâàåò ðàáîòó íàä àëüáîìîì
1 ñåí 2022
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Áàðàáàíùèê GRETA VAN FLEET — î ðàçîãðåâå METALLICA
19 ìàð 2022
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Ãèòàðèñò GRETA VAN FLEET ïîïàë â áîëüíèöó
6 äåê 2021
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Âîêàëèñò GOJIRA: «Íîâàÿ ïëàñòèíêà GRETA VAN FLEET ñíåñëà ìíå êðûøó»
29 èþë 2021
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Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
28 ìàé 2021
:
GRETA VAN FLEET îáúÿâèëè î ñïåöèàëüíûõ âûñòóïëåíèÿõ
14 ìàé 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
13 ìàé 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
12 ìàé 2021
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Êîíöåðòíîå âèäåî GRETA VAN FLEET
28 àïð 2021
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Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET íå ñîãëàñåí ñ GENE'îì SIMMONS'îì, ÷òî ðîê ì¸ðòâ
16 àïð 2021
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GRETA VAN FLEET
19 ìàð 2021
:
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5 ìàð 2021
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19 ôåâ 2021
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Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET
11 ôåâ 2021
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Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
19 ÿíâ 2021
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11 äåê 2020
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9 äåê 2020
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GRETA VAN FLEET â "Late Show With Stephen Colbert"
4 äåê 2020
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Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
10 îêò 2020
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Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET
1 ÿíâ 2020
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GRETA VAN FLEET
7 äåê 2019
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Ãèòàðèñò STONE SOUR íå ïîíèìàåò, çà ÷òî âñå íåíàâèäÿò GRETA VAN FLEET
14 íîÿ 2019
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6 ñåí 2019
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28 àïð 2019
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Ãèòàðèñò DIAMOND HEAD: «Õàéï âîêðóã GRETA VAN FLEET ìîæåò èõ óíè÷òîæèòü»
4 àïð 2019
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Ôðîíòìåí DEF LEPPARD çàùèùàåò GRETA VAN FLEET: «Äà, îíè çâó÷àò êàê LED ZEPPELIN. È ÷òî?»
13 ìàð 2019
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STEVEN WILSON íàçâàë GRETA VAN FLEET «óæàñíîé ãðóïïîé» è «òðåòüåñîðòíîé êîïèåé LED ZEPPELIN»
6 ôåâ 2019
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Ó âîêàëèñòà GRETA VAN FLEET ëàðèíãèò
29 ÿíâ 2019
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GRETA VAN FLEET ïëàíèðóþò âûïóñê íîâîãî àëüáîìà
21 ÿíâ 2019
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GRETA VAN FLEET
21 ÿíâ 2019
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Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET: «Õâàòèò íàñ óæå ñðàâíèâàòü ñ LED ZEPPELIN!»
6 ÿíâ 2019
:
Ò¸çêà GRETA VAN FLEET ïðèçíàëàñü, ÷òî åé íå íðàâèòñÿ ìóçûêà ãðóïïû
18 äåê 2018
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Ãèòàðèñò METAL CHURCH ðàä óñïåõó GRETA VAN FLEET
1 íîÿ 2018
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Óñïåõè â ÷àðòàõ ãðóïïû GRETA VAN FLEET
5 îêò 2018
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Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
25 ñåí 2018
:
JAMES KOTTAK: «GRETA VAN FLEET áîëüøå ïîõîæè íà LED ZEPPELIN, ÷åì KINGDOM COME»
23 ñåí 2018
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GRETA VAN FLEET
16 àâã 2018
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Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET
27 èþë 2018
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GRETA VAN FLEET â The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18 èþë 2018
:
Íîâûé ñèíãë GRETA VAN FLEET
25 ÿíâ 2018
:
GRETA VAN FLEET çàïèñûâàþò äåáþòíóþ ðàáîòó
26 îêò 2017
:
Íîâûé ÅÐ GRETA VAN FLEET âûéäåò îñåíüþ
19 àïð 2017
:
Íîâîå âèäåî GRETA VAN FLEET
ñåãîäíÿ
ROB HALFORD ïîñëàë ëó÷è äîáðà â àäðåñ GRETA VAN FLEET
ROB HALFORD íå ñìîã ïðîéòè ìèìî äóøåðàçäèðàþùåãî ïðèçíàíèÿ âîêàëèñòà GRETA VAN FLEET è íå òîëüêî íàïèñàë, ÷òî ëþáèò åãî, íî è ñîïðîâîäèë ïîñëàíèå ñìàéëèêàìè, ñðåäè êîòîðûõ áûëè Ëàéòèíãáîëò, Êîçà, ñïèêåð, ìèêðîôîí è õëîïàþùèå ëàäîøêè! Â íàøåì ïîëêó ïðèáûëî!
dude judas priest commenting on joshâ€™s coming out post has me sobbing.
pic.twitter.com/ESqAcjhnFb
ROB HALFORD JUDAS PRIEST BEST METAL VOCALIST ROB HALFORD LOVES JOSH ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ WHAT A FUCKING HONOR
pic.twitter.com/BRVwA45Rb6
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)
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
22 èþí 2023
AnyMetalYouLike
Ðàäóæíûå øåñòèöâåòíûå ëó÷è
22 èþí 2023
gravitgroove
À ôàìèëèÿ ó íåãî êàê çâó÷èò â ðóññêîì ÿçûêå ïîòðÿñàþùå! Êèøêà ^^'
22 èþí 2023
HeliosHyperion
Õëîïàþùèå áóëêè*
ïðîñìîòðîâ: 489
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
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Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
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Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).