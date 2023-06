ROB HALFORD ïîñëàë ëó÷è äîáðà â àäðåñ GRETA VAN FLEET

сегодн€



ROB HALFORD послал лучи добра в адрес GRETA VAN FLEET



ROB HALFORD не смог пройти мимо душераздирающего признани€ вокалиста GRETA VAN FLEET и не только написал, что любит его, но и сопроводил послание смайликами, среди которых были Ћайтингболт, оза, спикер, микрофон и хлопающие ладошки! ¬ нашем полку прибыло!









dude judas priest commenting on joshвАЩs coming out post has me sobbing. pic.twitter.com/ESqAcjhnFb







ROB HALFORD JUDAS PRIEST BEST METAL VOCALIST ROB HALFORD LOVES JOSH рЯШ≠рЯШ≠рЯШ≠рЯШ≠ WHAT A FUCKING HONOR pic.twitter.com/BRVwA45Rb6





