GRETA VAN FLEET объявили о специальных выступлениях, которые состоятся в течение этого года в различных локациях:



Aug. 05 - FirstBank Amphitheater - Franklin TN



Aug. 06 - FirstBank Amphitheater - Franklin TN (new show)



Aug. 27 - Hartford HealthCare Amphitheater - Bridgeport, CT



Aug. 28 - Hartford HealthCare Amphitheater - Bridgeport, CT (new show)



Sep. 03 - Huntington Bank Pavilion at Northerly Island - Chicago, IL



Oct. 26 - Greek Theatre - Los Angeles, CA



Oct. 27 - Greek Theatre - Los Angeles, CA (new show)







