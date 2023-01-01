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Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»
Josh Kiszka расчехлился по случаю месяца гордости:
«В штате Теннесси, где я обосновался, законодатели предлагают законопроекты, угрожающие свободе любви. Мне необходимо открыто говорить свое мнение не только ради себя, но и в надежде изменить сердца, умы и законы в Теннесси и за пределами штата.
Эти вопросы особенно близки моему сердцу, поскольку я состою в любовных однополых отношениях со своим партнером последние 8 лет. Близкие мне люди хорошо осведомлены, но для меня важно рассказать об этом публично.
На протяжении многих лет излияние симпатии к сообществу LGBTQ+ было весьма впечатляющим, но еще многое предстоит сделать для обеспечения прав LGBTQ+ в ТН, стране и мире. В ответ на исключительную поддержку, выраженную в моем последнем сообщении, я хочу поделиться тем, как мы все можем и дальше выступать в этом доблестном движении. Вот некоторые организации, которые ведут активную работу:
@hrc_nash
@inclusiontn
@oasiscenternashville
@aclu_tennessee
@nashvillepridefestival
@humanrightscampaign
@trevorproject
@aclu_nationwide
Браво!
LGBTQ+ сообщество — это культурный столп, постоянно выступающий за позитивность и принятие посредством искусства, музыки, литературы, кино и, самое главное, законодательства.
Величайший из всех смертных даров — это способность любить, и по мере того, как мы путешествуем во времени, давайте научимся еще глубже понимать материю вокруг и внутри нас!»
Сенат штата Теннесси недавно принял SB 1440, законопроект, который пытается дискриминировать LGBTQ+ жителей Теннесси путем кодификации понятия "пол" как "неизменного биологического пола человека, определяемого анатомией и генетикой, существующими на момент рождения, и доказательства биологического пола человека" во всем кодексе штата.
Согласно Human Rights Campaign (HRC) — крупнейшей в стране организации по защите гражданских прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов (LGBTQ+) — этот законопроект также делает людей LGBTQ+ более подверженными дискриминации, определяя пол таким образом, что на людей LGBTQ+ Теннесси не распространяются законы штата о недискриминации. Он будет иметь непропорционально большое влияние на трансгендерных людей.
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