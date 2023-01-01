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*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Greta Van Fleet

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21 июн 2023 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»

16 июн 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

9 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

24 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 май 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

18 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

4 май 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

7 апр 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

20 дек 2022 : 		 GRETA VAN FLEET заканчивает работу над альбомом

1 сен 2022 : 		 Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA

19 мар 2022 : 		 Гитарист GRETA VAN FLEET попал в больницу

6 дек 2021 : 		 Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»

29 июл 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET объявили о специальных выступлениях

14 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

13 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

12 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 апр 2021 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв

16 апр 2021 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

19 мар 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

5 мар 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 фев 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 фев 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

19 янв 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 дек 2020 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

9 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET в "Late Show With Stephen Colbert"
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Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»



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Josh Kiszka расчехлился по случаю месяца гордости:

«В штате Теннесси, где я обосновался, законодатели предлагают законопроекты, угрожающие свободе любви. Мне необходимо открыто говорить свое мнение не только ради себя, но и в надежде изменить сердца, умы и законы в Теннесси и за пределами штата.

Эти вопросы особенно близки моему сердцу, поскольку я состою в любовных однополых отношениях со своим партнером последние 8 лет. Близкие мне люди хорошо осведомлены, но для меня важно рассказать об этом публично.

На протяжении многих лет излияние симпатии к сообществу LGBTQ+ было весьма впечатляющим, но еще многое предстоит сделать для обеспечения прав LGBTQ+ в ТН, стране и мире. В ответ на исключительную поддержку, выраженную в моем последнем сообщении, я хочу поделиться тем, как мы все можем и дальше выступать в этом доблестном движении. Вот некоторые организации, которые ведут активную работу:

@hrc_nash
@inclusiontn
@oasiscenternashville
@aclu_tennessee
@nashvillepridefestival
@humanrightscampaign
@trevorproject
@aclu_nationwide

Браво!

LGBTQ+ сообщество — это культурный столп, постоянно выступающий за позитивность и принятие посредством искусства, музыки, литературы, кино и, самое главное, законодательства.

Величайший из всех смертных даров — это способность любить, и по мере того, как мы путешествуем во времени, давайте научимся еще глубже понимать материю вокруг и внутри нас!»

Сенат штата Теннесси недавно принял SB 1440, законопроект, который пытается дискриминировать LGBTQ+ жителей Теннесси путем кодификации понятия "пол" как "неизменного биологического пола человека, определяемого анатомией и генетикой, существующими на момент рождения, и доказательства биологического пола человека" во всем кодексе штата.

Согласно Human Rights Campaign (HRC) — крупнейшей в стране организации по защите гражданских прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов (LGBTQ+) — этот законопроект также делает людей LGBTQ+ более подверженными дискриминации, определяя пол таким образом, что на людей LGBTQ+ Теннесси не распространяются законы штата о недискриминации. Он будет иметь непропорционально большое влияние на трансгендерных людей.




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