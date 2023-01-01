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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
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Greta Van Fleet

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8 авг 2023 : 		 GRETA VAN FLEET стали первыми

28 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

22 июн 2023 : 		 ROB HALFORD послал лучи добра в адрес GRETA VAN FLEET

21 июн 2023 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»

16 июн 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

9 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

24 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 май 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

18 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

4 май 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

7 апр 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

20 дек 2022 : 		 GRETA VAN FLEET заканчивает работу над альбомом

1 сен 2022 : 		 Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA

19 мар 2022 : 		 Гитарист GRETA VAN FLEET попал в больницу

6 дек 2021 : 		 Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»

29 июл 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET объявили о специальных выступлениях

14 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

13 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

12 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 апр 2021 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв

16 апр 2021 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

19 мар 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

5 мар 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 фев 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 фев 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET
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GRETA VAN FLEET стали первыми



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GRETA VAN FLEET попали на восьмую строчку чартов Billboard 200, а также возглавили чарты Top Rock Albums, Top Hard Rock Albums и Top Rock & Alternative Albums. В других странах показатели "Starcatcher" следующие:

Германия — второе место
Швейцария — второе место
Бельгия — четвертое место
Австрия — шестое место
Нидерланды — седьмое место
Великобритания — восьмое место
Италия — восемнадцатое место
Канада — девятнадцатое место




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