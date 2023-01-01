GRETA VAN FLEET стали первыми

GRETA VAN FLEET попали на восьмую строчку чартов Billboard 200, а также возглавили чарты Top Rock Albums, Top Hard Rock Albums и Top Rock & Alternative Albums. В других странах показатели "Starcatcher" следующие:
Германия — второе место
Швейцария — второе место
Бельгия — четвертое место
Австрия — шестое место
Нидерланды — седьмое место
Великобритания — восьмое место
Италия — восемнадцатое место
Канада — девятнадцатое место
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет