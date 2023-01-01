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GRETA VAN FLEET стали первыми



GRETA VAN FLEET попали на восьмую строчку чартов Billboard 200, а также возглавили чарты Top Rock Albums, Top Hard Rock Albums и Top Rock & Alternative Albums. В других странах показатели "Starcatcher" следующие:



Германия — второе место

Швейцария — второе место

Бельгия — четвертое место

Австрия — шестое место

Нидерланды — седьмое место

Великобритания — восьмое место

Италия — восемнадцатое место

Канада — девятнадцатое место







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