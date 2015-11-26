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Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»



Joseph Duplantier в рамках недавнего интервью сказал, что последняя работа GRETA VAN FLEET «просто снесла ему крышу»:



«Я слышал о них как о подражателях LED ZEPPELIN. Я думаю, что эти ребята очень талантливы — кстати, я ненавижу называть их детьми, потому что это показывает, насколько я стар. Когда смотришь на кучку 20-летних, которые берут в руки старинные инструменты и выкладываются по полной, как в старые добрые времена. Вы можете повторить, что они звучат как LED ZEP или как те или другие; для меня это не имеет значения. Я больше верю в человечество, когда слышу что-то подобное. Я как бы говорю: "Да, некоторые вещи не потеряны". Этот альбом просто потрясающий!»







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