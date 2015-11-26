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Greta Van Fleet

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6 дек 2021 : 		 Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»

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13 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

12 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 апр 2021 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв

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19 мар 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

5 мар 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 фев 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 фев 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

19 янв 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 дек 2020 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

9 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET в "Late Show With Stephen Colbert"

4 дек 2020 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

10 окт 2020 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

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13 мар 2019 : 		 STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «третьесортной копией LED ZEPPELIN»

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Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»



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Joseph Duplantier в рамках недавнего интервью сказал, что последняя работа GRETA VAN FLEET «просто снесла ему крышу»:

«Я слышал о них как о подражателях LED ZEPPELIN. Я думаю, что эти ребята очень талантливы — кстати, я ненавижу называть их детьми, потому что это показывает, насколько я стар. Когда смотришь на кучку 20-летних, которые берут в руки старинные инструменты и выкладываются по полной, как в старые добрые времена. Вы можете повторить, что они звучат как LED ZEP или как те или другие; для меня это не имеет значения. Я больше верю в человечество, когда слышу что-то подобное. Я как бы говорю: "Да, некоторые вещи не потеряны". Этот альбом просто потрясающий!»

GOJIRA



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


6 дек 2021, 19:35		Последний альбом да, крутой.


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