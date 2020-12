4 дек 2020



Новая песня GRETA VAN FLEET



"Age Of Machine", новая песня группы GRETA VAN FLEET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Battle At Garden's Gate", выход которого запланирован на 16 апреля.













