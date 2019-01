сегодня



Вокалист GRETA VAN FLEET : «Хватит нас уже сравнивать с LED ZEPPELIN!»



Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka выразил мнение, что людям пора закончить сравнивать его группу с LED ZEPPELIN. Далеко не все критики тепло встретили столь явные заимствования у британского прообраза. В интервью Rolling Stone Josh сказал, что не читал разгромных рецензий:



«Печально, что они столько усилий вкладывают в этот процесс, но это их выбор, насколько я могу судить. В конечном счёте мне хотелось бы думать, что в том, что мы делаем, есть какой-то смысл.



Очевидно, мы слышим сходство. Они были одними из тех, кто оказал на нас влияние. Но уже настал момент сказать: "Ну хорошо, всё это уяснили. Давайте двигаться дальше!"».



Звучание GRETA VAN FLEET постоянно сравнивают с LED ZEPPELIN, даже Plant высказался на этот счёт:



«Есть одна группа в Детройте, называется GRETA VAN FLEET: они это "Led Zeppelin I". Приятный маленький вокалист, я просто его ненавижу!».



GRETA VAN FLEET номинированы на Грэмми в четырёх категориях: "Best Rock Album", "Best Rock Song", "Best Rock Performance" и "Best New Artist".











