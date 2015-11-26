28 апр 2019



Гитарист DIAMOND HEAD: «Хайп вокруг GRETA VAN FLEET может их уничтожить»



Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler защитил GRETA VAN FLEET от обвинений в том, что рокеры из Мичигана откровенно копируют творчество LED ZEPPELIN.



Несмотря на тот факт, что GRETA VAN FLEET удаётся устраивать аншлаги по всему земному шару, квартет постоянно критикуют за использование звучания, невероятно похожего на LED ZEPPELIN, а некоторые меломаны в открытую ругают вокалиста Josh'а Kiszka'у за то, что он, по их мнению, беззастенчиво имитирует стиль пения Robert'а Plant'а.



Во время недавнего интервью с журналом Record Collector Tatler и вокалист DIAMOND HEAD Rasmus Bom Andersen ответили на вопрос о том, что они думают о GRETA VAN FLEET.



«Ну, мне нравится их вокалист — я думаю он реально хорош — но, я думаю, весь тот хайп, который окружает GRETA VAN FLEET, просто невероятен», — заявил Tatler.



«Я ещё не встречал группы с таким хайпом вокруг них, как у GRETA VAN FLEET. Я думаю, это их, вероятно, и уничтожит, или, как минимум, им будет крайне трудно выжить в таком пристальном, как под микроскопом, внимании, которое направлено на GRETA VAN FLEET. Я надеюсь, они справятся с этим. Они молодые, привлекательные парни, весь мир у их ног, но всё-таки это чертовски большое давление — куда большее, чем группы вроде [LED] ZEPPELIN, [BLACK] SABBATH или [DEEP] PURPLE испытывали на себе в своё время. Так что поживём и увидим, что произойдёт».



Tatler продолжил, сказав, что влияние ZEPPELIN на музыку GRETA VAN FLEET «довольно очевидно», добавив, что Josh «действительно звучит почти как Robert Plant, не так ли? Невозможно не провести параллель с ZEPPELIN, с голосом как у этого парня».



«Существует много групп, которые звучат как METALLICA, много групп, которые звучат как IRON MAIDEN — почему бы не быть группе, которая звучит как LED ZEPPELIN?»















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