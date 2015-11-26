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Greta Van Fleet

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28 апр 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Хайп вокруг GRETA VAN FLEET может их уничтожить»

4 апр 2019 : 		 Фронтмен DEF LEPPARD защищает GRETA VAN FLEET: «Да, они звучат как LED ZEPPELIN. И что?»

13 мар 2019 : 		 STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «третьесортной копией LED ZEPPELIN»

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21 янв 2019 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «Хватит нас уже сравнивать с LED ZEPPELIN!»

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18 дек 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH рад успеху GRETA VAN FLEET

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5 окт 2018 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

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23 сен 2018 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

16 авг 2018 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

27 июл 2018 : 		 GRETA VAN FLEET в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

18 июл 2018 : 		 Новый сингл GRETA VAN FLEET

25 янв 2018 : 		 GRETA VAN FLEET записывают дебютную работу

26 окт 2017 : 		 Новый ЕР GRETA VAN FLEET выйдет осенью

19 апр 2017 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

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|||| 28 апр 2019

Гитарист DIAMOND HEAD: «Хайп вокруг GRETA VAN FLEET может их уничтожить»



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Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler защитил GRETA VAN FLEET от обвинений в том, что рокеры из Мичигана откровенно копируют творчество LED ZEPPELIN.

Несмотря на тот факт, что GRETA VAN FLEET удаётся устраивать аншлаги по всему земному шару, квартет постоянно критикуют за использование звучания, невероятно похожего на LED ZEPPELIN, а некоторые меломаны в открытую ругают вокалиста Josh'а Kiszka'у за то, что он, по их мнению, беззастенчиво имитирует стиль пения Robert'а Plant'а.

Во время недавнего интервью с журналом Record Collector Tatler и вокалист DIAMOND HEAD Rasmus Bom Andersen ответили на вопрос о том, что они думают о GRETA VAN FLEET.

«Ну, мне нравится их вокалист — я думаю он реально хорош — но, я думаю, весь тот хайп, который окружает GRETA VAN FLEET, просто невероятен», — заявил Tatler.

«Я ещё не встречал группы с таким хайпом вокруг них, как у GRETA VAN FLEET. Я думаю, это их, вероятно, и уничтожит, или, как минимум, им будет крайне трудно выжить в таком пристальном, как под микроскопом, внимании, которое направлено на GRETA VAN FLEET. Я надеюсь, они справятся с этим. Они молодые, привлекательные парни, весь мир у их ног, но всё-таки это чертовски большое давление — куда большее, чем группы вроде [LED] ZEPPELIN, [BLACK] SABBATH или [DEEP] PURPLE испытывали на себе в своё время. Так что поживём и увидим, что произойдёт».

Tatler продолжил, сказав, что влияние ZEPPELIN на музыку GRETA VAN FLEET «довольно очевидно», добавив, что Josh «действительно звучит почти как Robert Plant, не так ли? Невозможно не провести параллель с ZEPPELIN, с голосом как у этого парня».

«Существует много групп, которые звучат как METALLICA, много групп, которые звучат как IRON MAIDEN — почему бы не быть группе, которая звучит как LED ZEPPELIN?»



DIAMOND HEAD Guitarist Says Hype Surrounding GRETA VAN FLEET




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

The Dark Moon


28 апр 2019, 21:27		У журналистов больше вопросов что ли нету, кроме как спрашивать о GVF? Спросили бы о глобальном потеплении, в конце концов.

shnira


28 апр 2019, 22:21		Точно! Не о том всё, не о том. Вот, кстати, что он думает о последнем победителе детского Голоса? Лоза, Захарова и Садальский уже высказались


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