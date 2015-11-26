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Greta Van Fleet

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6 фев 2019 : 		 У вокалиста GRETA VAN FLEET ларингит

29 янв 2019 : 		 GRETA VAN FLEET планируют выпуск нового альбома

21 янв 2019 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

21 янв 2019 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «Хватит нас уже сравнивать с LED ZEPPELIN!»

6 янв 2019 : 		 Тёзка GRETA VAN FLEET призналась, что ей не нравится музыка группы

18 дек 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH рад успеху GRETA VAN FLEET

1 ноя 2018 : 		 Успехи в чартах группы GRETA VAN FLEET

5 окт 2018 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

25 сен 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «GRETA VAN FLEET больше похожи на LED ZEPPELIN, чем KINGDOM COME»

23 сен 2018 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

16 авг 2018 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

27 июл 2018 : 		 GRETA VAN FLEET в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

18 июл 2018 : 		 Новый сингл GRETA VAN FLEET

25 янв 2018 : 		 GRETA VAN FLEET записывают дебютную работу

26 окт 2017 : 		 Новый ЕР GRETA VAN FLEET выйдет осенью

19 апр 2017 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

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У вокалиста GRETA VAN FLEET ларингит



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GRETA VAN FLEET были вынуждены отменить оставшиеся даты концертов в Австралии из-за ларингита вокалиста. Группа успешно отыграла выступления в Сиднее в субботу, однако воскресное шоу в Брисбейне было отменено. Увы, но следом были отменены и дальнейшие выступления команды в Австралии. Коллектив уже работает над переносом выступлений. Josh Kiszka выпустил заявление с извинениями из-за случившегося.



GRETA VAN FLEET Singer's Laryngitis Forces Australian Concert Cancelations




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