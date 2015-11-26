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У вокалиста GRETA VAN FLEET ларингит



GRETA VAN FLEET были вынуждены отменить оставшиеся даты концертов в Австралии из-за ларингита вокалиста. Группа успешно отыграла выступления в Сиднее в субботу, однако воскресное шоу в Брисбейне было отменено. Увы, но следом были отменены и дальнейшие выступления команды в Австралии. Коллектив уже работает над переносом выступлений. Josh Kiszka выпустил заявление с извинениями из-за случившегося.















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