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Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв



Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka опроверг утверждение Gene'a Simmons'a из KISS о том, что рок мёртв, заявив, что рок — это «очень эластичный» и «эклектичный жанр».



Kiszka, который в настоящее время продвигает второй альбом GRETA VAN FLEET "The Battle At Garden's Gate", в недавнем интервью NME обсудил текущий статус рока. По поводу утверждения «рок мёртв» он сказал:



«Может быть, тот мир рока, который Gene помнит, и мёртв. Я думаю, что рок-н-ролл - очень эластичный жанр, очень эклектичный жанр. Время от времени создаётся ощущение, что новое поколение по-новому переосмысливает, что же это такое... И я на протяжении многих лет много слышал и думаю, что люди просто выпендриваются на эту тему...



Я считаю, что рок-н-ролл может немного уйти в тень, но нельзя убить то, что заменяет собой время. Это настроение, дух и праздник. Я думаю, что люди передают эстафету, и всё продолжается.



Предполагаю, что есть много людей, которые не согласятся с Gene'ом».







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