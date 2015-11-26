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Greta Van Fleet

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28 апр 2021 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв

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Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв



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Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka опроверг утверждение Gene'a Simmons'a из KISS о том, что рок мёртв, заявив, что рок — это «очень эластичный» и «эклектичный жанр».

Kiszka, который в настоящее время продвигает второй альбом GRETA VAN FLEET "The Battle At Garden's Gate", в недавнем интервью NME обсудил текущий статус рока. По поводу утверждения «рок мёртв» он сказал:

«Может быть, тот мир рока, который Gene помнит, и мёртв. Я думаю, что рок-н-ролл - очень эластичный жанр, очень эклектичный жанр. Время от времени создаётся ощущение, что новое поколение по-новому переосмысливает, что же это такое... И я на протяжении многих лет много слышал и думаю, что люди просто выпендриваются на эту тему...

Я считаю, что рок-н-ролл может немного уйти в тень, но нельзя убить то, что заменяет собой время. Это настроение, дух и праздник. Я думаю, что люди передают эстафету, и всё продолжается.

Предполагаю, что есть много людей, которые не согласятся с Gene'ом».

GRETA VAN FLEET Singer Dismisses GENE SIMMONS





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

nabastak_


28 апр 2021, 13:24		Последний альбом их прям зашел.

Nowhere


28 апр 2021, 14:02		вот все такие "грета ван флит, грета ван флит", а даж никто рецу не накатал. и ведь даж второй альбом уже вышел. можно и посравнивать...

ElectricRetard


28 апр 2021, 14:10		А, я тут развыебывался, а сам "не" не увидел. Все, живите.

НELLECTOR


28 апр 2021, 14:15		Только сейчас узнал, что вокалиста зовут Джош Киска.

dark_medieval_times


28 апр 2021, 14:49		Да там все киски, надо было им назваться грета ван киска ))


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