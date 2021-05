сегодня



Концертное видео GRETA VAN FLEET



GRETA VAN FLEET опубликовали видео исполнения трека "Tears Of Rain", который вошёл в последнюю студийную работу группы, "The Battle At Garden's Gate", выпущенную 16 апреля на Lava/Republic Records.













