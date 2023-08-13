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Басист GRETA VAN FLEET: «METALLICA отличный образец для подражания!»



Sam Kiszka в интервью Q104.3 рассказал о тех группах, с кем за последнее время у них сложились хорошие взаимоотношения:



«Я бы сказал, что за последние несколько лет, после пандемии, у нас сложились очень хорошие отношения с METALLICA, и то, что эти парни делают, заполняя стадионы... У них всегда много слаженности, у них много страсти к тому, что они делают, и они относятся к этому очень серьезно. И это очень увлекательно — наблюдать за группой людей, которые посвятили всю свою жизнь тому, что они делают, и делают это очень хорошо».



Далее он заметил, что играть по два с половиной часа в сутки, как это делает METALLICA, — «это огромный труд. И вы можете заметить, что это очень трудная работа, но у них все выглядит очень естественно. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] говорил нам, что ему очень нравится слушать барабанное соло Daniel'а [Wagner, барабанщик GRETA VAN FLEET]. Когда он делает массаж, чтобы расслабиться перед выступлением, а затем идет в свою репетиционную комнату и немного джемует. Они очень серьезно относятся к своему режиму, едят одно и то же каждый день и полностью посвящают себя работе. И, знаете, если именно этим мы хотим заниматься в том же возрасте, я думаю, что это очень хороший образец для подражания!»







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