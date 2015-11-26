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Greta Van Fleet

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STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «третьесортной копией LED ZEPPELIN»



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Британский музыкант и пионер прогрессивного рока Steven Wilson раскритиковал GRETA VAN FLEET, назвав мичиганских рокеров «ужасной группой», которая является не чем иным, как «третьесортной копией LED ZEPPELIN».

Несмотря на то, что GRETA VAN FLEET дают аншлаговые концерты по всему миру, квартет был раскритикован за то, что музыканты звучат очень похоже на LED ZEPPELIN, и некоторые поклонники музыки ругают Josh'а Kiszka'у за якобы полное копирование вокального стиля Robert'a Plant'a.

Во время недавнего интервью с датским подкастом «myROCK» Wilson упомянул GRETA VAN FLEET, комментируя текущее положение дел в музыкальном бизнесе:

«Вы знаете эту ужасную группу GRETA VAN FLEET? Вы знаете эту группу? Я думаю, что они просто отвратительны. Я считаю, что они ужасны. Я думаю, что это шутка. Но это пример группы, потому что они довольно молодые парни, они выглядят как бой-бэнд, они являются плохим, ничтожным олицетворением LED ZEPPELIN. Но они симпатичны, и им помогают средства массовой информации, коммерческая машина стоит за ними, и они неожиданно смогли достичь огромной аудитории, исполняя третьесортную музыку. И я не верю ни на минуту, что хотя бы кто-нибудь вспомнит, кто они такие, через 10 лет. Сейчас я могу ошибаться — возможно, они докажут, что я неправ. Может, они внезапно превратятся в хорошую группу и запишут хороший альбом. Но дело в том, что на данный момент это не так. Они похожи на бой-бэнд-версию LED ZEPPELIN».

Затем Wilson сказал, что понимает, почему GRETA VAN FLEET сумели стать такой сенсацией за относительно короткий период времени, в то время как ему пришлось «бороться» более 25 лет, чтобы стать тем, кем он является сейчас:

«Я не наивен. Я понимаю, что большая часть индустрии направлена на то, чтобы музыканты были молодыми, красивыми, имели правильный образ жизни, и всё такое. У меня никогда не было ничего из этого. Я никогда не был красивым. Я был молод, но сейчас я не молод, так что я понимаю это. Мне 51 год. Это не сработает. Так что есть некое разочарование, что средства массовой информации немного сопротивляются тому, что я делаю».



STEVEN WILSON Calls GRETA VAN FLEET A




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

НELLECTOR


13 мар 2019, 13:01		Это говорит лидер пятисортной копии Pink Floyd и Yes?

StygianSaviour


13 мар 2019, 13:04		Этот хуйни не скажет.
И я не про Хеллектора, тот как раз скажет.

НELLECTOR


13 мар 2019, 13:07		Держи себя в руках, StygianSaviour.
Когда ты пишешь хуйню я лоялен)

StygianSaviour


13 мар 2019, 13:08		Ну так будто я против, чтоб ты ее писал)

Bombadil


13 мар 2019, 13:15		Ну а чё? Уилсон сказал всё верно.

Petrovich Sexyy


13 мар 2019, 13:40		Ну как бы Хэлл, насчет PF в определенный ( недолгий ) период верно, насчет Yesвообще мимо.

Alisher


13 мар 2019, 13:43		Все верно сказал. Где LZ и где эти педики.

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 мар 2019, 13:51		НELLECTOR рассуждающий о прогрессив-роке - это очень забавно))


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