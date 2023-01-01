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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
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*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Greta Van Fleet

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16 июн 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

9 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

24 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 май 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

18 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

4 май 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

7 апр 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

20 дек 2022 : 		 GRETA VAN FLEET заканчивает работу над альбомом

1 сен 2022 : 		 Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA

19 мар 2022 : 		 Гитарист GRETA VAN FLEET попал в больницу

6 дек 2021 : 		 Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»

29 июл 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET объявили о специальных выступлениях

14 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

13 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

12 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 апр 2021 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв

16 апр 2021 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

19 мар 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

5 мар 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 фев 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 фев 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

19 янв 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 дек 2020 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

9 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET в "Late Show With Stephen Colbert"

4 дек 2020 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET
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Концертное видео GRETA VAN FLEET



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"Farewell For Now", новое концертное видео группы GRETA VAN FLEET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Starcatcher", выходящего 21 июля на Lava/Republic/EMI Records.




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