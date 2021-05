сегодня



Концертное видео GRETA VAN FLEET



"Light My Love", новое концертное видео группы GRETA VAN FLEET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Battle At Garden's Gate", выпущенного 16 апреля на Lava/Republic Records.



Трек-лист:



01. Heat Above



02. My Way, Soon



03. Broken Bells



04. Built by Nations



05. Age of Machine



06. Tears of Rain



07. Stardust Chords



08. Light My Love



09. Caravel



10. The Barbarians



11. Trip the Light Fantastic



12. The Weight of Dreams













