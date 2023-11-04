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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
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Greta Van Fleet

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|||| 4 ноя 2023

Чайный гриб от GRETA VAN FLEET



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Компания Tribucha, один из ведущих брендов комбучи на Восточном побережье, объединилась с рок-сенсацией GRETA VAN FLEET, удостоенной премии "Грэмми", для выпуска специальной серии комбучи (чайного гриба) Controlled Burn. Яркий союз искусства и здоровья, комбуча под совместным брендом поступил на прилавки магазинов Publix в Хэллоуин, а в ближайшие недели появится в магазинах Harris Teeter.

«Это потрясающее партнерство с GRETA VAN FLEET объединяет в себе восстанавливающее наследие древнего напитка с зажигательной энергией современного рока, — заявил Адриан Ларреа, главный стратег и соучредитель компании Tribucha. — Это не просто слияние вкусов и музыки, это сознательно созданный опыт, направленный на подпитку вашего разума, тела и духа».

«Мы рады объявить о нашем сотрудничестве с компанией Tribucha, которая взяла на вооружение формулу Controlled Burn для создания здорового, органического, насыщенного вкусом напитка, которым смогут наслаждаться наши поклонники всех возрастов. Комбуча Tribucha обладает уникальными свойствами. Это не просто напиток, это опыт — ода душе художника, живущей в каждом из нас.

Мы надеемся, что с каждой открытой банкой мы все сможем воспеть здоровье и уникальность. Поднимем тост за ещё не написанные истории и выпьем за то место, где мы родились и получили абсолютную свободу творить!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 ноя 2023
L
LU---
хм....думаю какая группа ....такой и напиток :(
Like!1

просмотров: 261

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