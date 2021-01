19 янв 2021



Новое видео GRETA VAN FLEET



"Age Of Machine", новое "концертное" видео группы GRETA VAN FLEET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Battle At Garden's Gate", выходящего 16 апреля на Lava/Republic Records.



















