сегодня



Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA



Danny Wagner в интервью "At Home And Social" рассказал об ощущениях от разогрева METALLICA:



«METALLICA была важной частью нашей жизни. Когда мы росли, это было... Они — самая популярная рок-группа в мире. И я с большим удовольствием это утверждаю. Но когда нам позвонили и сообщили, что мы будем выступать на концертах METALLICA, у нас не нашлось слов. Мы просто переглянулись и выдавили: "Правда? Мы?" Для нас это была огромная честь. А они оказались такими хорошими ребятами — правда. Они радушно приняли нас, и они являются отличным примером для подражания в качестве основного артиста, приглашающего молодую группу. Они на самом деле были очень скромными и хорошо относились к нам и нашей команде. И всё прошло как по маслу».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 205