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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
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Greta Van Fleet

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1 сен 2022 : 		 Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA

19 мар 2022 : 		 Гитарист GRETA VAN FLEET попал в больницу

6 дек 2021 : 		 Вокалист GOJIRA: «Новая пластинка GRETA VAN FLEET снесла мне крышу»

29 июл 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET объявили о специальных выступлениях

14 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

13 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

12 май 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

28 апр 2021 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET не согласен с GENE'ом SIMMONS'ом, что рок мёртв

16 апр 2021 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

19 мар 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

5 мар 2021 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 фев 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 фев 2021 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

19 янв 2021 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

11 дек 2020 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

9 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET в "Late Show With Stephen Colbert"

4 дек 2020 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

10 окт 2020 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

7 дек 2019 : 		 Гитарист STONE SOUR не понимает, за что все ненавидят GRETA VAN FLEET

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления GRETA VAN FLEET

6 сен 2019 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

28 апр 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Хайп вокруг GRETA VAN FLEET может их уничтожить»

4 апр 2019 : 		 Фронтмен DEF LEPPARD защищает GRETA VAN FLEET: «Да, они звучат как LED ZEPPELIN. И что?»

13 мар 2019 : 		 STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «третьесортной копией LED ZEPPELIN»
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Барабанщик GRETA VAN FLEET — о разогреве METALLICA



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Danny Wagner в интервью "At Home And Social" рассказал об ощущениях от разогрева METALLICA:

«METALLICA была важной частью нашей жизни. Когда мы росли, это было... Они — самая популярная рок-группа в мире. И я с большим удовольствием это утверждаю. Но когда нам позвонили и сообщили, что мы будем выступать на концертах METALLICA, у нас не нашлось слов. Мы просто переглянулись и выдавили: "Правда? Мы?" Для нас это была огромная честь. А они оказались такими хорошими ребятами — правда. Они радушно приняли нас, и они являются отличным примером для подражания в качестве основного артиста, приглашающего молодую группу. Они на самом деле были очень скромными и хорошо относились к нам и нашей команде. И всё прошло как по маслу».




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