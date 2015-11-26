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Greta Van Fleet

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GRETA VAN FLEET планируют выпуск нового альбома



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Басист GRETA VAN FLEET Sam Kiszka в интервью австралийскому изданию Heavy подтвердил, что группа уже приступила к работе над новым альбомом:

«Мы уже обсуждаем, и в начале этого месяца пришли к мнению, что новую пластинку надо сделать как можно быстрее. Так что сейчас могу сказать совершенно точно: в 2019 году ждите от нас альбом II».

На вопрос о том, сложен ли путь ко второму диску или он наоборот волнует своим вызовом, Sam ответил:

«Я полон энтузиазма... Я считаю, что если вы слишком много думаете об этом, то всё становится неестественным, и очень легко поймать себя в этих мыслях. Так что да — я полагаю, что мы просто будем делать то, что делаем, мы будем делать музыку, которую хотим услышать, и будем расти музыкально. Есть много вещей, над которыми мы работаем прямо сейчас, они очень захватывающие, и для нас это в новинку, мы отправляемся туда, где мы никогда не были раньше, — буквально и фигурально. Но я думаю, что альбом II будет содержать частичку каждой части света. Гастролировать по миру — побывать в Японии, посетить Австралию, и с учётом всех новых впечатлений, новых звуков... Все краски разума впитает в себя эта пластинка. И это только разгоняет наше творчество, потому что мы видим так много прекрасного, чего никогда не видели раньше... Жизнь прекрасна!»

"Anthem Of The Peaceful Army" дебютировал на первой строчке рок-чартов Billboard и занял третье место в общих чартах, попав в десятку лучших в Канаде, Италии и Германии.



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