16 авг 2023



Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили радужный дождь!»



Josh Kiszka в интервью Rolling Stone рассказал о своих страхах после яркого признания о том, чем занимался последние восемь лет:



«Я был очень обеспокоен. Я чувствовал себя так: "Ну вот, у меня на спине появится мишень". Вы на самом деле чувствуете себя так, и это прискорбно, но это правда».



К его радости, «все было встречено с любовью, принятием, смирением и уважением, и это дало огромную волну уверенности в том, что все движется в правильном направлении. С меня как с исполнителя и артиста сняли огромный груз. Ведь в конечном счете, как артист или просто как человек, мы все хотим, чтобы нас в той или иной степени понимали».



Он также обратил внимание на тот факт, что во время выступления GRETA VAN FLEET24 июля на "Бриджстоун Арене" в родном городе группы Нэшвилле на сцене вспыхнули радужные огни, а зрители начали размахивать флагами прайда в поддержку певца.



«Тот факт, что столько людей смогли связаться и скоординировать свои действия, чтобы это произошло, просто поражает. Мне было очень трудно держать себя в руках, и это прозвучит очень сокровенно, но именно в этот момент песня приобрела новый смысл. Я объяснил слушателям, что надеюсь, что, может быть, когда-нибудь это будет неактуально, когда [я буду петь] "Ненависть, скованная страхом, рассеется". Когда ты произносишь такие слова, ты понимаешь, что находишься в центре движения».



К настоящему времени в 41 штате в 2023 г. было внесено более 525 законопроектов против ЛГБТК и более 75 из них приняты.







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