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All That Remains

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ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта



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Вокалист ALL THAT REMAINS Philip Labonte ответил в недавнем разговоре с Metalshop TV, что группа не определилась с постоянной заменой Оли Херберта.

На вопрос о том, сложно ли им давать концерты в поддержку последнего альбома или они рассматривают каждое шоу как некий трибьют творческому наследию Оли, Philip ответил:

«Думаю, что и так, и так. Это и правда тяжело. Оли был в группе 20 лет. Он был единственным оригинальным участником, если не считать меня. Он был первым, кто стал играть на этой позиции. До того как Оли присоединился к группе, нас было всего четверо. Так что вс странно. И это тяжело. Но для нас было важно продолжать. Нам было нужно понять за какое-то время, что будет для нас лучше, но потом мы осознали, что Оли жил и дышал металлом, он любил давать концерты, ему нравилось писать, ему нравилось творчество, и он бы хотел, чтобы люди обязательно услышали альбом. Так что мы ощущали, что должны, — неважно, было ли нам комфортно или не очень. Мы решили: "Ну, значит, и правда нам нужно идти вперёд, засучив рукава, чтобы свыкнуться с этой мыслью, потому что он хотел, чтобы мы давали эти концерты, он хотел бы, чтобы мы выходили, играли и продолжали дальше».

На вопрос о том, является ли Jason просто временным участником или он станет постоянным членом группы, Philip ответил:

«Сейчас он просто играет с нами на концертах в Европе. Мы особо и не обсуждали то, что будет после тура, и будущее ALL THAT REMAINS. Так что по состоянию на текущий момент он просто замена. Возможно, что люди в следующем году увидят его с нами в США. Так что, вполне возможно, мы обсудим будущее с Jason'ом, или то, что группа хочет и будет делать дальше, кто будет постоянным участником и всё такое, уже в начале следующего года».



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