Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS



Phil Labonte в рамках шоу "Create Your Own Life" обсудил отсутствие бунтарства в музыке современных групп:



«Я полагаю, что бунтарский характер музыки, во многом исторически, связан с тем, что правые имели культурное доминирование в США, и я считаю, что с середины 1990-х годов это изменилось, или меняется, так что теперь левые имеют культурное доминирование, а также политическое доминирование — потому что по существу левые реально задают тон в США, а правые в США как бы отвечают... Но из-за этого, я полагаю, у музыкантов стало меньше поводов для гнева. Я имею в виду, что музыканты, как правило, чувствуют, что они больше на стороне левых, чем на стороне правых. И отчасти это связано с нарративом, который окружает их обоих. Так что многие музыканты, которые находятся слева, в какой-то степени довольны теми позициями, которые настойчиво отстаивает правительство».



Phil, утверждающий что он «сторонник свободы личности», признался, что ему иногда нравится либертарианская партия, также отметил, что некоторых поклонников ALL THAT REMAINS может отпугнуть его откровенный характер, когда речь заходит о его политических взглядах:



«Есть такое дело — я никогда не делаю никаких политических заявлений со страницы ALL THAT REMAINS или что-нибудь в этом роде. И я не говорю о политике со сцены. Кажется, один раз я надевал на сцену политическую футболку — на мне была футболка Рона Пола. Это помогает. Я не делаю откровенных политических заявлений или чего-то подобного, когда речь идёт о проекте ALL THAT REMAINS. ALL THAT REMAINS не поддерживает кандидатов, не поддерживает ничего. ALL THAT REMAINS как группа, по-моему, поддержала декриминализацию марихуаны — вроде мы официально заявили об этом. Но я считаю, что это мелочь.



Определённо есть люди, которые говорят: "Мне не нравится этот парень, поэтому я не хочу поддерживать группу" и так далее. И ты получаешь это независимо от того, что ты делаешь. Особенно сегодня... Не то чтобы я думал, что ALL THAT REMAINS могут получить подобное, но вы посмотрите на... Если вы достигли определённого уровня успеха, люди начинают строить догадки: "Почему этот человек не сказал этого?" или "Почему он не сделал того?" Сейчас я не ожидаю, что это может произойти, особенно с группой, скажем, масштаба ALL THAT REMAINS, но это не значит, что этого не может произойти.



В наше время трудно воздержаться от подобных вещей. Люди будут делать предположения о том, что ты думаешь, а что нет. И даже если бы я не был открыто либертарианцем, я бы разместил фотографии, где я стреляю из оружия, и люди бы сразу сделали предположения. Типа: "О, у него есть оружие. Бла-бла-бла". Вот так. Готово. Так что я мог бы сформулировать свою позицию так, чтобы люди могли высказывать свои предположения, если захотят, но есть такие области, где моё мнение последовательно, по крайней мере, зафиксировано. Так что вы можете сказать, что я не думаю так или думаю эдак, но я, вероятно, написал какую-нибудь чушь об этом в Твиттере».







