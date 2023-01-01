ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

ALL THAT REMAINS сообщили об уходе барабанщика Jason Costa, который написал следующее:
«Привет всем. В течение последних 17 лет я получал огромное удовольствие от творчества, гастролей, созидания и вечеринок в этом коллективе с людьми, которых я люблю и уважаю.
Причины моего ухода глубоко личные и не имеют ничего общего с какими-то конфликтами или чем-то еще внутри группы. Я люблю этих ребят и считаю, что мне очень повезло, что я так долго был частью этого коллектива.
Я не собираюсь уходить из музыки навсегда, так что, надеюсь, в будущем мы еще увидимся со всеми вами, друзья и знакомые, по всему миру! Огромное спасибо всем вам за бесчисленное количество отличных шоу, энергию и невероятно весело проведенное время!!!»
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