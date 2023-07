сегодня



ALL THAT REMAINS покинул барабанщик



ALL THAT REMAINS сообщили об уходе барабанщика Jason Costa, который написал следующее:



«Привет всем. В течение последних 17 лет я получал огромное удовольствие от творчества, гастролей, созидания и вечеринок в этом коллективе с людьми, которых я люблю и уважаю.



Причины моего ухода глубоко личные и не имеют ничего общего с какими-то конфликтами или чем-то еще внутри группы. Я люблю этих ребят и считаю, что мне очень повезло, что я так долго был частью этого коллектива.



Я не собираюсь уходить из музыки навсегда, так что, надеюсь, в будущем мы еще увидимся со всеми вами, друзья и знакомые, по всему миру! Огромное спасибо всем вам за бесчисленное количество отличных шоу, энергию и невероятно весело проведенное время!!!»





