ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности
Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte в недавнем интервью рассказал о том, что финансовые трения между группой и вдовой Оли Херберта делает невозможным использование его имени в любых проектах:
«Мы говорили с ребятами относительно того, чтобы принять участие в благотворительных акциях по сбору средств для детей в школе, но не можем этого сделать из-за его имени».
Он также подтвердил, что группа всегда платила и будет продолжать платить наследникам Оли:
«Мы позаботились о том, чтобы наши бухгалтеры и все работающие с нами люди знали, что все деньги, которые задолжали по имуществу Оли Херберта, должны быть выплачены. И мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы не платить. Это не стоит никаких хлопот по поводу таких сумм».
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