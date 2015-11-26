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All That Remains

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19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

4 май 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Любая песня с "Load" и "Reload" могла быть на альбомах NICKELBACK»

29 янв 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS винит полицию в бездействии

30 дек 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы не подбирали кого-то, кто похож на Оли»

8 ноя 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Биохакерство уже близко»

30 окт 2019 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS по-прежнему окутана тайной

8 окт 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS хотел бы выпустить альбом в 2021 году

24 сен 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Facebook — это зло»

4 апр 2019 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 фев 2019 : 		 Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS

17 янв 2019 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти

14 янв 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»

27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

4 дек 2018 : 		 Видео с выступления ALL THAT REMAINS

19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS
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ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности



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Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte в недавнем интервью рассказал о том, что финансовые трения между группой и вдовой Оли Херберта делает невозможным использование его имени в любых проектах:

«Мы говорили с ребятами относительно того, чтобы принять участие в благотворительных акциях по сбору средств для детей в школе, но не можем этого сделать из-за его имени».

Он также подтвердил, что группа всегда платила и будет продолжать платить наследникам Оли:

«Мы позаботились о том, чтобы наши бухгалтеры и все работающие с нами люди знали, что все деньги, которые задолжали по имуществу Оли Херберта, должны быть выплачены. И мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы не платить. Это не стоит никаких хлопот по поводу таких сумм».

ALL THAT REMAINS



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