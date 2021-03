сегодня



ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности



Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte в недавнем интервью рассказал о том, что финансовые трения между группой и вдовой Оли Херберта делает невозможным использование его имени в любых проектах:



«Мы говорили с ребятами относительно того, чтобы принять участие в благотворительных акциях по сбору средств для детей в школе, но не можем этого сделать из-за его имени».



Он также подтвердил, что группа всегда платила и будет продолжать платить наследникам Оли:



«Мы позаботились о том, чтобы наши бухгалтеры и все работающие с нами люди знали, что все деньги, которые задолжали по имуществу Оли Херберта, должны быть выплачены. И мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы не платить. Это не стоит никаких хлопот по поводу таких сумм».







