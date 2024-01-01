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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 44
*Новая песня KERRY KING 40
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ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной



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В рамках беседы с Rock Feed, вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Я твердо намерен выпустить музыку - я хочу, чтобы она вышла к апрелю. Я хочу, чтобы она вышла в конце первого квартала. Так что если я смогу выпустить его в последнюю неделю марта - первую неделю апреля, чтобы вышел наш первый сингл с пластинки... Мы почти уверены, что определились с выбором.

Прямо сейчас я сижу в одной из гримерных комнат в студии Henson [Recording Studios] в Лос-Анджелесе. Это историческое место [бывшая штаб-квартира A&M Records и местонахождение студии звукозаписи A&M]. Я к тому, что здесь находится дом Чарли Чаплина. В студии А они записали "We Are The World". Здесь они сводили черный альбом [METALLICA]. Здесь они сводили альбом [Dr. Dre] "The Chronic". Так что я нахожусь в этом потрясающем месте со всей этой историей.

Это наша вторая поездка сюда для работы с барабанами. В первую поездку мы записали четыре песни, и это было в июне [2023 года]. Сейчас мы делаем еще четыре, а потом у нас запланирована еще одна сессия в марте, чтобы закончить работу над барабанами. И это будет последняя сессия. Все должно быть готово. Возможно, у нас останутся какие-то мелочи, например, сольные партии и всякая ерунда. Но мы должны закончить работу над треком к середине марта, и это будет означать, что релиз первой песни в конце марта — начале апреля не будет проблемой. Тогда мы выпустим альбом, вероятно, в июне. В мае-июне мы планируем отправиться в турне, потому что у нас есть несколько фестивальных дат , и мы готовим кое-что еще. Так что мы будем плотно заняты в этом году. Планируем тур, выпуск новой музыки».




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