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All That Remains

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14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"

6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»

22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

13 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS словили COVID

26 авг 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей

14 май 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок

19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

4 май 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Любая песня с "Load" и "Reload" могла быть на альбомах NICKELBACK»

29 янв 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS винит полицию в бездействии

30 дек 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы не подбирали кого-то, кто похож на Оли»

8 ноя 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Биохакерство уже близко»

30 окт 2019 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS по-прежнему окутана тайной

8 окт 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS хотел бы выпустить альбом в 2021 году

24 сен 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Facebook — это зло»

4 апр 2019 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 фев 2019 : 		 Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS

17 янв 2019 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти

14 янв 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»

27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

4 дек 2018 : 		 Видео с выступления ALL THAT REMAINS
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Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»



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Летом 2020 года глава Spotify Дэниел Эк дал интервью, которое разозлило многих музыкантов. В нём он сказал:

«Даже сегодня на нашем рынке буквально миллионы и миллионы артистов. Как правило, сообщается о тех, кто недоволен, но мы очень редко видим тех, кто говорит о... За всё время существования [Spotify] вряд ли я видел хоть одного артиста, который бы сказал: "Я доволен всеми деньгами, которые я получаю от стриминга", заявив об этом публично. В частном порядке они делали это много раз, но на публике у них нет стимула делать подобное. Но, судя по данным, становится всё больше и больше артистов, способных жить за счёт доходов от стриминга.

Есть некая повествовательная ошибка в сочетании с тем фактом, что, очевидно, некоторые артисты, которые хорошо работали в прошлом, могут не справиться с этой задачей в будущем, когда вы не можете записывать музыку раз в три-четыре года и думать, что этого будет достаточно.

Сегодня артисты, которые добиваются успеха, понимают, что речь идёт о постоянном взаимодействии со своими поклонниками. Речь идёт о работе, о рассказе вокруг альбома и о поддержании постоянного диалога со своими фанатами.

Мне кажется, что те, кто не преуспевает в стриминге, преимущественно люди, которые хотят выпускать музыку так, как она выпускалась раньше».

Ряд известных артистов с тех пор ополчились на Эка за его предположение о том, что артистам нужно выпускать больше контента, если они хотят получать те же деньги, что и раньше. Многие представители музыкального сообщества, включая вокалиста TWISTED SISTER Dee Snider'a, бывшего фронтмена SKID ROW Sebastian'a Bach'a, бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike'a Portnoy и Michael'a Sweet'a из STRYPER, заявили, что творческий процесс происходит совсем не так.

Свои пару центов вставил и Phil Labonte в рамках подкаста "The Porcupine". Он сказал, что «лично не является поклонником Spotify», и заявил, что гигант потокового вещания не платит артистам «достойно» за размещение их музыки на платформе:

«И [Эк] сделал какое-то ехидное замечание о... Он такой: "Музыканты должны понять, сейчас если ты выпускаешь пластинку раз в два года, это не работает" и бла-бла-бла". Мы можешь быть человеком, который придумал творческую, разрушительную силу, и это прекрасно, и это часть свободного рынка и всё такое, но когда ты ведёшь себя как м...к по этому поводу, ты все равно остаешься м...м. Если вы просто говорите: "Ну, ребята, вы должны приспосабливаться к рынку", то смотрите, есть много артистов, у которых есть контракты, и они не могут просто выпускать музыку каждые пару дней. К счастью, у меня почти закончился контракт — у меня ещё одна пластинка, и мы свободны — так что я в исключительно хорошем положении; не "исключительно", а чрезвычайно редком хорошем положении. Большинство артистов не в таком положении. Поэтому, когда он так пренебрежительно относится к тому влиянию, которое его творение оказывает на музыкальную индустрию, а затем легкомысленно делает вид, что $0,0007 за каждый стрим — это справедливо, я так не считаю... По крайней мере, это не тот человек, с которым я хочу общаться или о котором я хочу говорить положительно. Возможно, это не противозаконно, возможно, это не аморально, но я просто говорю: "Ну, ты вроде как гнида, и я не хотел бы быть твоим другом"».

ALL THAT REMAINS Frontman Calls SPOTIFY CEO





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Eu_Gene


14 фев 2022, 14:16		Интересная, кстати, постанова вопроса: напишешь кучу материла и лейбл запретит тебе его выпускать чаще "положенного". Или захочешь разбить его на пару-тройку EP вместо полноформата, а тебе сразу дают по граблям и намекают на честные 35-40 мин в минимуме, и одним релизом. Т.е. сочетаются треки друг с другом или нет - пофиг,выпускай. Так что в этом отношении чувак объективно прав


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