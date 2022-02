сегодня



Вокалист ALL THAT REMAINS : «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»



Летом 2020 года глава Spotify Дэниел Эк дал интервью, которое разозлило многих музыкантов. В нём он сказал:



«Даже сегодня на нашем рынке буквально миллионы и миллионы артистов. Как правило, сообщается о тех, кто недоволен, но мы очень редко видим тех, кто говорит о... За всё время существования [Spotify] вряд ли я видел хоть одного артиста, который бы сказал: "Я доволен всеми деньгами, которые я получаю от стриминга", заявив об этом публично. В частном порядке они делали это много раз, но на публике у них нет стимула делать подобное. Но, судя по данным, становится всё больше и больше артистов, способных жить за счёт доходов от стриминга.



Есть некая повествовательная ошибка в сочетании с тем фактом, что, очевидно, некоторые артисты, которые хорошо работали в прошлом, могут не справиться с этой задачей в будущем, когда вы не можете записывать музыку раз в три-четыре года и думать, что этого будет достаточно.



Сегодня артисты, которые добиваются успеха, понимают, что речь идёт о постоянном взаимодействии со своими поклонниками. Речь идёт о работе, о рассказе вокруг альбома и о поддержании постоянного диалога со своими фанатами.



Мне кажется, что те, кто не преуспевает в стриминге, преимущественно люди, которые хотят выпускать музыку так, как она выпускалась раньше».



Ряд известных артистов с тех пор ополчились на Эка за его предположение о том, что артистам нужно выпускать больше контента, если они хотят получать те же деньги, что и раньше. Многие представители музыкального сообщества, включая вокалиста TWISTED SISTER Dee Snider'a, бывшего фронтмена SKID ROW Sebastian'a Bach'a, бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike'a Portnoy и Michael'a Sweet'a из STRYPER, заявили, что творческий процесс происходит совсем не так.



Свои пару центов вставил и Phil Labonte в рамках подкаста "The Porcupine". Он сказал, что «лично не является поклонником Spotify», и заявил, что гигант потокового вещания не платит артистам «достойно» за размещение их музыки на платформе:



«И [Эк] сделал какое-то ехидное замечание о... Он такой: "Музыканты должны понять, сейчас если ты выпускаешь пластинку раз в два года, это не работает" и бла-бла-бла". Мы можешь быть человеком, который придумал творческую, разрушительную силу, и это прекрасно, и это часть свободного рынка и всё такое, но когда ты ведёшь себя как м...к по этому поводу, ты все равно остаешься м...м. Если вы просто говорите: "Ну, ребята, вы должны приспосабливаться к рынку", то смотрите, есть много артистов, у которых есть контракты, и они не могут просто выпускать музыку каждые пару дней. К счастью, у меня почти закончился контракт — у меня ещё одна пластинка, и мы свободны — так что я в исключительно хорошем положении; не "исключительно", а чрезвычайно редком хорошем положении. Большинство артистов не в таком положении. Поэтому, когда он так пренебрежительно относится к тому влиянию, которое его творение оказывает на музыкальную индустрию, а затем легкомысленно делает вид, что $0,0007 за каждый стрим — это справедливо, я так не считаю... По крайней мере, это не тот человек, с которым я хочу общаться или о котором я хочу говорить положительно. Возможно, это не противозаконно, возможно, это не аморально, но я просто говорю: "Ну, ты вроде как гнида, и я не хотел бы быть твоим другом"».













