ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома



Philip Labonte в интервью "Wired In The Empire" рассказал о новом альбоме группы, продюсером которого стал Josh Wilbur:



«У нас есть несколько музыкальных композиций, и в конце концов будет выпущена полноформатная пластинка. И я говорю "со временем", просто потому что не хочу никого предупреждать о том, когда она выйдет. Потому что мы не собираемся никому говорить. Когда он выйдет, он просто появится. Так что мы не будем делать предзаказ, бла-бла-бла. Мы просто скажем: "Эй, зайдите на Spotify или на iTunes и послушайте прямо сейчас". Но полноформатник будет. И он будет стоить того, чтобы подождать. И я надеюсь, что фанаты ALL THE REMAINS, которые уже успели познакомиться с новым материалом с [недавно вышедшими синглами] 'Divine' и 'Let You Go', надеюсь, будут так же рады новой музыке, как и мы»







