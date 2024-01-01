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*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
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All That Remains

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7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

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8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"

6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»

22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

13 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS словили COVID

26 авг 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей

14 май 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок

19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

4 май 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Любая песня с "Load" и "Reload" могла быть на альбомах NICKELBACK»

29 янв 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS винит полицию в бездействии

30 дек 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы не подбирали кого-то, кто похож на Оли»
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ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома



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Philip Labonte в интервью "Wired In The Empire" рассказал о новом альбоме группы, продюсером которого стал Josh Wilbur:

«У нас есть несколько музыкальных композиций, и в конце концов будет выпущена полноформатная пластинка. И я говорю "со временем", просто потому что не хочу никого предупреждать о том, когда она выйдет. Потому что мы не собираемся никому говорить. Когда он выйдет, он просто появится. Так что мы не будем делать предзаказ, бла-бла-бла. Мы просто скажем: "Эй, зайдите на Spotify или на iTunes и послушайте прямо сейчас". Но полноформатник будет. И он будет стоить того, чтобы подождать. И я надеюсь, что фанаты ALL THE REMAINS, которые уже успели познакомиться с новым материалом с [недавно вышедшими синглами] 'Divine' и 'Let You Go', надеюсь, будут так же рады новой музыке, как и мы»




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