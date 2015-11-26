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All That Remains

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24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

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19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

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8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

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14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

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19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню
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Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной



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Вокалист ALL THAT REMAINS Philip Labonte в интервью FM99 WNOR сообщил, что группа планирует выпустить новую пластинку весной:

«Мы планируем, что новая пластинка выйдет либо в первом квартале следующего года, ну а если нет, то в самом начале второго, так что весной всё должно быть».

На вопрос о том, будет ли она отличаться по звучанию, Philip ответил:

«Оли нет с нами уже несколько лет, но это будет наша первая пластинка без него. Он всегда играл крайне важную роль в процессе сочинения, так что естественно, что будут другие элементы, и она будет звучать иначе. Мы с Mike'ом также играли значимую роль в процессе сочинения, так что совершенно другой пластинка не будет, но заметные перемены будут, уверен в этом. Это будет странно, мы ещё не писали пластинку без него».

ALL THAT REMAINS To Release New Album In Spring 2021





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