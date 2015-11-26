Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

Вокалист ALL THAT REMAINS Philip Labonte в интервью FM99 WNOR сообщил, что группа планирует выпустить новую пластинку весной:
«Мы планируем, что новая пластинка выйдет либо в первом квартале следующего года, ну а если нет, то в самом начале второго, так что весной всё должно быть».
На вопрос о том, будет ли она отличаться по звучанию, Philip ответил:
«Оли нет с нами уже несколько лет, но это будет наша первая пластинка без него. Он всегда играл крайне важную роль в процессе сочинения, так что естественно, что будут другие элементы, и она будет звучать иначе. Мы с Mike'ом также играли значимую роль в процессе сочинения, так что совершенно другой пластинка не будет, но заметные перемены будут, уверен в этом. Это будет странно, мы ещё не писали пластинку без него».
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