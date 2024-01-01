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*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 19
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 17
*Новое видео NIGHTWISH 15
*Новая песня NIGHTWISH 15
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*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 26
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
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All That Remains

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16 авг 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"

6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»

22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

13 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS словили COVID

26 авг 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей

14 май 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок

19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

4 май 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Любая песня с "Load" и "Reload" могла быть на альбомах NICKELBACK»

29 янв 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS винит полицию в бездействии
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Новое видео ALL THAT REMAINS



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"No Tomorrow", новое видео группы ALL THAT REMAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в ближайшее время.




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