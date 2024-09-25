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Вокалист ALL THAT REMAINS о лидере MEGADETH и туре



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В рамках программы "JJO Morning Show", Phil Labonte рассказал о том, как проходит тур с MEGADETH:

«Потрясающе. У Dave'a Mustaine'a репутация человека колючего или что-то в этом роде. А он был самым любезным, самым дружелюбным чуваком. Буквально в первые пару дней в туре были люди, которые говорили: «Эй, послушайте, обязательно сходите поздороваться с Dave'ом. Обязательно поздоровайтесь с ним, потому что он хочет пообщаться». Он хочет со всеми познакомиться. И вся команда MEGADETH была великолепна — вся группа великолепна, и команда была великолепна. Но одна из особенностей, которая поразила меня больше всего, — это то, насколько они любезны.

Бывает так, что в туре хедлайнер говорит: «Мы делаем свое дело. Вы здесь. Не лезьте к нам. Вот сколько у вас места. Мы не хотим ничего слышать. Вот ваш кейтеринг. Мы не хотим ничего слышать. Это то, на что вы подписались. И все. И если они так себя ведут, вы думаете: «Хорошо. Это стопроцентная правда». Вы не обижаетесь на это. Ты говоришь: «Спасибо за возможность». MEGADETH были предельно любезны. Они такие: «Ребята, вам что-нибудь нужно? Если вам что-то нужно, дайте нам знать. Свяжитесь с нашим охранником«. ...Я не могу сказать достаточно хороших слов о том, как невероятно здорово они себя вели». Ребята из MUDVAYNE [коллеги по группе поддержки] тоже были великолепны. Я знаю Chad'a [Gray, вокалист MUDVAYNE] уже много лет. Мы много выступали с HELLYEAH, так что я давно с ним дружен. Но это первый раз, когда мне удалось пообщаться с ребятами из MEGADETH. Однажды, много лет назад, мне удалось взять интервью у Dave, и это было очень круто. Он был мил. И когда я с ним познакомился, я стал немножко фанбоем. Я сказал: «Чувак, первый раз я увидел MEGADETH в 1991 году, я был ребенком, и мне очень приятно быть здесь, чувак». ... И он был абсолютно крут. И опять же, я не могу сказать слишком много хорошего. Тур получился потрясающим. Это именно то, на что вы надеетесь, что тур будет таким. Как я уже сказал, если бы они сказали: « Вот время, которое у вас есть. Смирись с этим», то это было бы что-то вроде: »Спасибо за возможность. Круто. Круто. Я взрослый. Я взрослый. Я не собираюсь обижаться. Это совершенно нормально. Но, повторюсь, они сделали для нас все возможное и невозможное. Они были просто великолепны!»




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25 сен 2024
Corpsegrinder04
Вот оно как работает. Главное создать себе репутацию эдакого сурового тирана, и трясущиеся шестёрки будут просто боготворить тебя, выяснив что слухи сильно преувеличенны, вставая в позу "извольте".
Сколько уже такой шляпы наслушался, и о Мастейне и о Аксель Роузе , о Стиве Тайлере, Блэкморе... имя им легион.

просмотров: 173

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