сегодня



ALL THAT REMAINS расстались с басистом



ALL THAT REMAINS расстались с бас-гитаристом Aaron'ом "Bubble" Patrick'ом. Музыкант на днях объявил о своем уходе в своих соцсетях:



«После восьми лет совместных гастролей по всему миру мы с ALL THAT REMAINS решили мирно расстаться. Единственное, чего я им желаю, — это успехов в дальнейшем. Обязательно поддержите группу в юбилейном туре "The Fall Of Ideals", который состоится в 2022 году».



Patrick присоединился к ALL THAT REMAINS в 2015 году, заменив Jeanne'a Sagan'a.







