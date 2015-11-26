ALL THAT REMAINS расстались с басистом

ALL THAT REMAINS расстались с бас-гитаристом Aaron'ом "Bubble" Patrick'ом. Музыкант на днях объявил о своем уходе в своих соцсетях:
«После восьми лет совместных гастролей по всему миру мы с ALL THAT REMAINS решили мирно расстаться. Единственное, чего я им желаю, — это успехов в дальнейшем. Обязательно поддержите группу в юбилейном туре "The Fall Of Ideals", который состоится в 2022 году».
Patrick присоединился к ALL THAT REMAINS в 2015 году, заменив Jeanne'a Sagan'a.
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