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All That Remains

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Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»



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Phil Labonte в недавнем интервью поделился своим мнением на то, насколько важным для сцены стало появление группы KORN:

«В 90-х, когда появились KORN, они оказали огромное влияние. Я к тому, что все это очевидно. Но я не знаю, понимают ли люди сегодня, насколько сильным было влияние KORN в те времена. Когда они появились, металл-группы, которые были риффово-тяжелыми металл-группами, были, типа, «Ну, это новый вид хэви». И это было то, чему люди хотели подражать.

Без KORN, я думаю, не было бы тех дэткор-групп, которые есть сегодня. Я думаю, что они оказали очень, очень сильное влияние на то, как именно нужно делать тяжелую музыку и что такое тяжесть. Брейкдаун и даунбит — кое-что из этого было в дэт-металле до KORN и в металле до KORN, но KORN реально вывели это на первый план. И я даже не уверен, что без таких групп, как KORN, у вас были бы такие брейкдауны, как в металкоре. Я не уверен. Может, и были бы, но я не уверен».




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30 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Когда мне было лет 14, я был тру-метал говнарем и создал в вк группу под названием что-то вроде "дэткор гавно", и я там всякую хуйню выкладывал, всякие демотиваторы типа "слушаешь дэткор? сдай анализы на СПИД!" и т.п.

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