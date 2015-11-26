Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 281
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

All That Remains

*



6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»

22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

13 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS словили COVID

26 авг 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей

14 май 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS — о ношении масок

19 мар 2021 : 		 ALL THAT REMAINS не могут использовать имя Оли ради благотворительности

27 авг 2020 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет весной

4 май 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Любая песня с "Load" и "Reload" могла быть на альбомах NICKELBACK»

29 янв 2020 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS винит полицию в бездействии

30 дек 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы не подбирали кого-то, кто похож на Оли»

8 ноя 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Биохакерство уже близко»

30 окт 2019 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS по-прежнему окутана тайной

8 окт 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS хотел бы выпустить альбом в 2021 году

24 сен 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Facebook — это зло»

4 апр 2019 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 фев 2019 : 		 Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS

17 янв 2019 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти

14 янв 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»

27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

4 дек 2018 : 		 Видео с выступления ALL THAT REMAINS

19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»



*
zoom
*
* *
Phil Labonte в рамках недавнего интервью поделился своим мнением относительно нынешней ситуации:

«Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти. И самое страшное, что люди, которые хотят бороться с этим, вынуждены иметь дело с по сути грубейшими клеветническими нападками. Если вы говорите: "Я за это", кто-то всегда скажет: "О, ты просто хочешь причинить вред этому человеку или этим людям", или что-то ещё».

Labonte, который ранее называл себя «либертарианцем», выделил тенденцию либералов и демократов в обращении к республиканцам и консерваторам в типично уничижительной форме:

«Привыкайте к обзываниям, потому что дело не в том, правда это или нет, а в том, смогут ли они убедить других людей, что вы плохой.Они сделали это с [бывшим президентом США] Дональдом Трампом. Дональд Трамп дал им много материала для работы, но кто-то вроде [губернатора Флориды] Рона ДеСантиса, который, хотя я не очень хорошо знаком с его биографией, но я полагаю, что у офицера JAG нет таких скелетов в шкафу. Я полагаю, что нет никакой Сторми Дэниелс, желающей подкатить к Рону ДеСантису (он ссылается на порнозвезду, которая утверждает, что у неё был роман с Трампом, пока его жена Мелания была беременна).

И это продолжается столько, сколько я могу вспомнить. Я помню, и я не хочу показаться критиком этого человека, потому что я его большой поклонник, но я помню, как в 90-х годах Kirk Hammett, гитарист METALLICA, на DVD или видео [документальном] фильме, который они выпустили, — "A Year And A Half In The Life Of Metallica", он назвал [борца за правое крыло] Пэта Бьюкенена нацистом. И тогда я ничего не заметил. Но сейчас, вспоминая об этом, можно сказать, что этот нарратив о том, что консерваторы — нацисты или самые отвратительные существа, которых только можно придумать, не нов; он продолжался всегда, во веки веков, и я считаю, что это плохо».

Кроме того, Labonte коснулся и событий шестого января:

«Мысль о том, что это было восстание, вероятно, одна из самых нелепых идей, которые мне когда-либо представляли 6 января, я наблюдал за этим в Интернете и просто подумал: "Блин..." В Капитолии уже взрывали бомбы; такое действительно случалось в 80-х годах. Так что идея, что это была какая-то драматическая вещь... Политики сделали именно то, что они намеревались сделать в одной и той же комнате в один и тот же день. Это не было восстанием. Восстания так не заканчиваются».

ALL THAT REMAINS Singer Warns Of





Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 338

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом