Вокалист ALL THAT REMAINS : «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»



Phil Labonte в рамках недавнего интервью поделился своим мнением относительно нынешней ситуации:



«Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти. И самое страшное, что люди, которые хотят бороться с этим, вынуждены иметь дело с по сути грубейшими клеветническими нападками. Если вы говорите: "Я за это", кто-то всегда скажет: "О, ты просто хочешь причинить вред этому человеку или этим людям", или что-то ещё».



Labonte, который ранее называл себя «либертарианцем», выделил тенденцию либералов и демократов в обращении к республиканцам и консерваторам в типично уничижительной форме:



«Привыкайте к обзываниям, потому что дело не в том, правда это или нет, а в том, смогут ли они убедить других людей, что вы плохой.Они сделали это с [бывшим президентом США] Дональдом Трампом. Дональд Трамп дал им много материала для работы, но кто-то вроде [губернатора Флориды] Рона ДеСантиса, который, хотя я не очень хорошо знаком с его биографией, но я полагаю, что у офицера JAG нет таких скелетов в шкафу. Я полагаю, что нет никакой Сторми Дэниелс, желающей подкатить к Рону ДеСантису (он ссылается на порнозвезду, которая утверждает, что у неё был роман с Трампом, пока его жена Мелания была беременна).



И это продолжается столько, сколько я могу вспомнить. Я помню, и я не хочу показаться критиком этого человека, потому что я его большой поклонник, но я помню, как в 90-х годах Kirk Hammett, гитарист METALLICA, на DVD или видео [документальном] фильме, который они выпустили, — "A Year And A Half In The Life Of Metallica", он назвал [борца за правое крыло] Пэта Бьюкенена нацистом. И тогда я ничего не заметил. Но сейчас, вспоминая об этом, можно сказать, что этот нарратив о том, что консерваторы — нацисты или самые отвратительные существа, которых только можно придумать, не нов; он продолжался всегда, во веки веков, и я считаю, что это плохо».



Кроме того, Labonte коснулся и событий шестого января:



«Мысль о том, что это было восстание, вероятно, одна из самых нелепых идей, которые мне когда-либо представляли 6 января, я наблюдал за этим в Интернете и просто подумал: "Блин..." В Капитолии уже взрывали бомбы; такое действительно случалось в 80-х годах. Так что идея, что это была какая-то драматическая вещь... Политики сделали именно то, что они намеревались сделать в одной и той же комнате в один и тот же день. Это не было восстанием. Восстания так не заканчиваются».













