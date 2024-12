сегодня



Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет зимой



ALL THAT REMAINS выпустят новую пластинку, получившую название "Antifragile", тридцать первого января:



01. Divine

02. Kerosene

03. No Tomorrow

04. The Piper

05. Antifragile

06. Forever Cold

07. Poison It

08. Let You Go

09. Cut Their Tongues Out

10. Blood & Stone











