Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли



ALL THAT REMAINS подали иск против вдовы покойного гитариста группы Оливера «Оли» Херберта, утверждая, что она задерживает выплаты авторских отчислений оставшимся в живых участникам группы и претендует на слишком широкие права собственности на некоторые из их самых популярных песен.



В иске, который был подан 6 января в окружной суд США по округу Коннектикут, утверждается, что Элизабет Херберт «предъявляла различные претензии» к участникам ALL THAT REMAINS Philip'у Labonte, Michael'у Martin'у и Jason'у Costa, «в том числе утверждая, что они обворовывают её и используют записи её покойного мужа без разрешения, унижала их в социальных сетях, угрожала сообщить о группе в различные федеральные, государственные и местные органы власти, утверждала, что группа совершила преступления, угрожала подать в суд на группу в нескольких юрисдикциях и ложно утверждала, что подала в суд на группу».



Согласно иску, Херберт утверждала «в посте в соцсетях от 16 августа 2021 года относительно видео на YouTube песни "This Probably Won't End Well" с альбома группы "The Order Of Things"», что она является «совладелицей "всего каталога" группы». Она также якобы «предъявила различные претензии к Concord Music», которая является правопреемником звукозаписывающих компаний Prosthetic Records и Razor & Tie и музыкальной издательской компании 800-Pound Gorilla Music «в отношении их соответствующих соглашений о записи» и сочинении песен с ALL THAT REMAINS, и которая «имеет постоянное обязательство выплачивать авторские отчисления за запись и публикацию» ALL THAT REMAINS и имуществу Оли в соответствии с этими соглашениями.



В иске Labonte, Martin и Costa утверждают, что «примерно 8 октября 2022 года Херберт публично сообщила о своём желании предъявить претензии к Concord Music» — которая в иске названа «номинальным ответчиком», и собрала краудсорсинговые предложения о том, «в какое государственное агентство» пожаловаться на «звукозаписывающую компанию, которая удерживает средства, причитающиеся наследнику».



Из-за спора ALL THAT REMAINS с Элизабет Херберт и наследством Оли Херберта Concord Music «первоначально уведомила истцов, что отказывается выплачивать группе авторские отчисления до тех пор, пока спор не будет разрешён», говорится в иске. «В конечном итоге Concord Music согласилась в качестве компенсации выплатить группе авторские отчисления, причитающиеся за период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, при условии, что группа согласится удерживать процентную долю Оли в этих средствах. В начале октября 2022 года группа получила от Concord Music ещё одно заявление о выплате роялти за полугодовой отчётный период, закончившийся 30 июня 2022 года, но первоначально не получила выплаты роялти, несмотря на то, что в заявлении было указано, что роялти подлежат выплате, — говорится в иске. — После некоторого обсуждения Concord Music снова согласилась в качестве компенсации выплатить группе роялти, причитающиеся за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года, при условии, что группа согласится хранить процентную долю Оли в данных средствах на временном хранении. Однако, несмотря на эти "уступки", Concord Music уведомила представителей истцов, что Concord не будет выплачивать никаких дальнейших роялти (включая ожидаемые роялти, которые должны быть выплачены группе за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года), причитающихся членам группы, — не только долю Оли в таких роялти — до тех пор, пока Concord Music не получит письмо с указаниями, подписанное наследниками и группой, в отношении инструкций по выплате доли Оли в отношении записей и композиций».



Далее Labonte, Martin и Costa заявляют, что они «хранили и продолжают хранить долю Оли в авторских отчислениях группы за периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2021 года и 30 июня 2022 года, и они готовы, способны и желают выплатить эти деньги наследнику». Учитывая данные обстоятельства, а также для обеспечения большей уверенности в своевременности и точности выплат, Истцы попытались договориться о том, чтобы Ответчики получали прямые выплаты авторских отчислений Оли от Concord Music, вместо того, чтобы деньги проходили через счета Группы, и чтобы Группа отчитывалась перед Наследником. Для того чтобы осуществить прямую выплату авторских отчислений Оли в пользу Наследника, и как это принято в музыкальной индустрии, 24 мая 2022 года или примерно 24 мая 2022 года Группа попросила г-жу Херберт подписать распорядительное письмо в Concord Music, вступающее в силу 25 апреля 2022 года, в котором г-жа Херберт и/или Наследник были указаны в качестве нового получателя доли Оли в авторских отчислениях Группы за записи и авторских отчислениях за музыкальные публикации с Записей и Композиций, соответственно. Г-жа Херберт отказалась подписать предложенное распорядительное письмо». Элизабет Херберт сообщила Labonte, Martin и Costa, что «она не подпишет предложенное пересмотренное распорядительное письмо» и заявила, что «не может добросовестно подписать что-либо, представленное мне без судьи, контролирующего процесс», — утверждается в иске. Г-жа Херберт также опубликовала 14 октября пост в соцсетях, подтверждающий, что она отправила электронное письмо адвокату группы «с просьбой никогда больше не связываться со мной и не просить моей подписи на документах» и указала, что она «НИКОГДА ничего не подпишет».



Labonte, Martin и Costa просят суд, среди прочего, объявить, что «Оли и/или наследство имеет 27 % долю в каждой из записей ALL THAT REMAINS», о которых идёт речь, и что родственники Оли «должны оформить требуемое письмо-направление в Concord Music, чтобы окончательно и бесповоротно решить вопрос с удержанием авторских отчислений истцам со стороны Concord Music». Они также просят суд обязать Concord Music «выплатить все денежные средства, причитающиеся истцам за записи и/или музыкальные публикации» и «выплатить все денежные средства, причитающиеся Оли и/или наследству за записи и композиции, ответчикам».







