сегодня



ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals" выпуском винила, документального фильма и тура.



Трек-лист:



Side A:



01. This Calling



02. Not Alone



03. It Dwells In Me



04. We Stand



05. Whispers (I Hear You)



06. The Weak Willed



Side B:



01. Six



02. Become The Catalyst



03. The Air That I Breathe



04. Empty Inside



05. Indictment







