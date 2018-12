сегодня



Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS , будет выставлен на продажу



По сообщению Hartford Courant, дом, где нашли тело гитариста ALL THAT REMAINS, может быть выставлен на продажу.



Банк, который дал Герберту первоначальный ипотечный кредит в размере $132,000 на покупку дома в Стаффорд-Спрингс, штат Коннектикут, просит судью об автоматическом отчуждении недвижимого имущества и разрешения немедленно получить собственность.



Оливер и его жена Элизабет Герберт приобрели дом в 2013 году за $135,000.



В июне Ипотечная корпорация Freedom подала уведомление о взыскании, в котором утверждала, что гитарист не заплатил кредит за дом. Герберт никогда не оспаривал взыскания, и судья вынес постановление о невыполнении договора за то, что он не появился в сентябре, фактически предоставив право банку получить имущество.



Оливер был найден мёртвым на краю пруда на территории собственности 16 октября. Полиция Коннектикута считает его смерть подозрительной.



В прошлом месяце Элизабет Герберт опубликовала заявление на своей официальной странице в Facebook, в котором она сказала, что Оли утонул после того, как, по-видимому, принял антидепрессанты и снотворное.



Вокалист Philip Labonte был «шокирован» смертью Оли.



«Ему было 44 года, и он не был большим тусовщиком. Он ходил тусоваться с людьми и всё такое, но на самом деле он пил немного... Он не употреблял наркотики, он на самом деле пил немного. Время от времени он курил травку, но на этом всё».



Герберт начал играть на гитаре в 14 лет. Он был одним из основателей ALL THAT REMAINS вместе с Labonte.











