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All That Remains

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17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

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13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню

17 сен 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

5 сен 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS готов

24 июл 2018 : 		 ALL THAT REMAINS завершили сочинение

23 фев 2018 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Запрет винтовок не остановит стрельбу»

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27 апр 2017 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

28 фев 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

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16 сен 2016 : 		 Фрагмент нового трека ALL THAT REMAINS
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Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу



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По сообщению Hartford Courant, дом, где нашли тело гитариста ALL THAT REMAINS, может быть выставлен на продажу.

Банк, который дал Герберту первоначальный ипотечный кредит в размере $132,000 на покупку дома в Стаффорд-Спрингс, штат Коннектикут, просит судью об автоматическом отчуждении недвижимого имущества и разрешения немедленно получить собственность.

Оливер и его жена Элизабет Герберт приобрели дом в 2013 году за $135,000.

В июне Ипотечная корпорация Freedom подала уведомление о взыскании, в котором утверждала, что гитарист не заплатил кредит за дом. Герберт никогда не оспаривал взыскания, и судья вынес постановление о невыполнении договора за то, что он не появился в сентябре, фактически предоставив право банку получить имущество.

Оливер был найден мёртвым на краю пруда на территории собственности 16 октября. Полиция Коннектикута считает его смерть подозрительной.

В прошлом месяце Элизабет Герберт опубликовала заявление на своей официальной странице в Facebook, в котором она сказала, что Оли утонул после того, как, по-видимому, принял антидепрессанты и снотворное.

Вокалист Philip Labonte был «шокирован» смертью Оли.

«Ему было 44 года, и он не был большим тусовщиком. Он ходил тусоваться с людьми и всё такое, но на самом деле он пил немного... Он не употреблял наркотики, он на самом деле пил немного. Время от времени он курил травку, но на этом всё».

Герберт начал играть на гитаре в 14 лет. Он был одним из основателей ALL THAT REMAINS вместе с Labonte.



Late ALL THAT REMAINS Guitarist



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