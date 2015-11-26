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All That Remains

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6 фев 2019 : 		 Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS

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27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

4 дек 2018 : 		 Видео с выступления ALL THAT REMAINS

19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

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18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

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7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню

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5 сен 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS готов

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4 авг 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

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14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS
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Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS



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ALL THAT REMAINS официально наняла Jason'a Richardson'a в качестве замены гитариста Оливера "Оли" Герберта, скончавшегося в октябре.

Сегодня группа опубликовала в социальных сетях следующее заявление:

«ALL THAT REMAINS хотели бы уточнить, что гитарист Jason Richardson теперь является официальным членом группы. Некоторые недавние интервью проводились до того, как было принято или объявлено решение относительно Jason'a. Но группа с радостью приняла его в качестве официального участника, и мы с нетерпением ждём того момента, когда сможем вернуться в тур и сыграть для поклонников».



ALL THAT REMAINS Officially Recruits JASON RICHARDSON As New Guitarist



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Seamus


6 фев 2019, 20:24		Гитарист то просто великолепный, как по техничности, так и по аранжировкам
https://www.youtube.com/watch?v=jSMeE6os9XY
ЗЫ Кто скажет что "Фу джент", тот Миша Круг


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