Jason Richardson стал официальным участником ALL THAT REMAINS



ALL THAT REMAINS официально наняла Jason'a Richardson'a в качестве замены гитариста Оливера "Оли" Герберта, скончавшегося в октябре.



Сегодня группа опубликовала в социальных сетях следующее заявление:



«ALL THAT REMAINS хотели бы уточнить, что гитарист Jason Richardson теперь является официальным членом группы. Некоторые недавние интервью проводились до того, как было принято или объявлено решение относительно Jason'a. Но группа с радостью приняла его в качестве официального участника, и мы с нетерпением ждём того момента, когда сможем вернуться в тур и сыграть для поклонников».











