сегодня



ALL THAT REMAINS получили золото



ALL THAT REMAINS получили золотую награду от RIAA за альбом "The Fall Of Ideals"









I got a phone call from my manager today. He said The Fall Of Ideas is officially a gold record. I can’t tell you how much I appreciate you all. https://t.co/b2jnKdpUB6





