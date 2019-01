сегодня



Вокалист ALL THAT REMAINS : «Без Оли дико»



Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte признался в недавнем разговоре, что играть без Оли «очень странно»:



«До этого инцидента не было ни одного шоу группы, в котором Оли бы не принимал участия».



После чего признался, что первое шоу без него было особенно трудным:



«Определённо это было крайне сложно. Но Оли жил и дышал металлом. Ему нравился любой аспект прибывания в группе, включая туры, и всё такое. И он определённо хотел, чтобы мы продолжили играть и нести его наследие в массы»,



На вопрос о том, носили ли эти концерты «элементы терапии», Phil ответил:



«Слишком рано такое спрашивать или отвечать на этот вопрос... Я не знаю, правильно ли всё или нет... Мой отец скончался в 2000-м. Я и мама несколько раз обсуждали, что будет, и как. И одной вещью, с которой согласились оба, было то, что нет какого-то правильного способа для того, чтобы с этим справиться. Так что сложно сказать, идём ли мы правильным путём или нет. Определённо ты не хочешь делать что-то, что причинит кому-то боль, или заденет, и всё такое. Но тот, кто ушёл, тот ушёл. Так что надо делать что-то правильное для тех, кто жив, для тех, кто продолжают жить. И я не думаю, что есть какие-то правильные или неправильные действия».











+1 -0









просмотров: 208