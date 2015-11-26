Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 38
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 28
*Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома 20
[= ||| все новости группы



*

All That Remains

*



14 янв 2019 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»

27 дек 2018 : 		 Дом, где умер гитарист ALL THAT REMAINS, будет выставлен на продажу

24 дек 2018 : 		 ALL THAT REMAINS могут рассмотреть вариант замены Оли Херберта

4 дек 2018 : 		 Видео с выступления ALL THAT REMAINS

19 ноя 2018 : 		 Смерть гитариста ALL THAT REMAINS считается подозрительной

11 ноя 2018 : 		 Гитарист ALL THAT REMAINS утонул

10 ноя 2018 : 		 JASON RICHARDSON поедет в тур с ALL THAT REMAINS

8 ноя 2018 : 		 Поминки по гитаристу ALL THAT REMAINS отменены

18 окт 2018 : 		 Тело гитариста ALL THAT REMAINS найдено рядом с прудом

17 окт 2018 : 		 Умер гитарист ALL THAT REMAINS

14 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

13 окт 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

7 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет осенью

28 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома ALL THAT REMAINS

19 сен 2018 : 		 ALL THAT REMAINS исполнили новую песню

17 сен 2018 : 		 Новая песня ALL THAT REMAINS

5 сен 2018 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS готов

24 июл 2018 : 		 ALL THAT REMAINS завершили сочинение

23 фев 2018 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Запрет винтовок не остановит стрельбу»

4 окт 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

4 авг 2017 : 		 Кавер-версия GARTH BROOKS от ALL THAT REMAINS

27 апр 2017 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

24 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

28 фев 2017 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

2 фев 2017 : 		 Новые песни ALL THAT REMAINS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без Оли дико»



*
zoom
*
* *
Вокалист ALL THAT REMAINS Phil Labonte признался в недавнем разговоре, что играть без Оли «очень странно»:

«До этого инцидента не было ни одного шоу группы, в котором Оли бы не принимал участия».

После чего признался, что первое шоу без него было особенно трудным:

«Определённо это было крайне сложно. Но Оли жил и дышал металлом. Ему нравился любой аспект прибывания в группе, включая туры, и всё такое. И он определённо хотел, чтобы мы продолжили играть и нести его наследие в массы»,

На вопрос о том, носили ли эти концерты «элементы терапии», Phil ответил:

«Слишком рано такое спрашивать или отвечать на этот вопрос... Я не знаю, правильно ли всё или нет... Мой отец скончался в 2000-м. Я и мама несколько раз обсуждали, что будет, и как. И одной вещью, с которой согласились оба, было то, что нет какого-то правильного способа для того, чтобы с этим справиться. Так что сложно сказать, идём ли мы правильным путём или нет. Определённо ты не хочешь делать что-то, что причинит кому-то боль, или заденет, и всё такое. Но тот, кто ушёл, тот ушёл. Так что надо делать что-то правильное для тех, кто жив, для тех, кто продолжают жить. И я не думаю, что есть какие-то правильные или неправильные действия».



ALL THAT REMAINS Singer Says It



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 208

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом