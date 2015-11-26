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All That Remains

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Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти



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По сообщению Hartford Courant, гитарист ALL THAT REMAINS Оли Херберт оформил завещание всего за неделю до своей смерти. Он сделал это 9 октября в автосалоне. Завещание было нотариально заверено человеком, который был другом гитариста и его жены Elizabeth, — он работает в дилерском центре.

Полиция Восточного округа штата Коннектикут расследует смерть Херберта, которая рассматривается как подозрительная. Они изучают 11-страничное завещание, а также полис страхования жизни, упомянутый в завещании.

В завещании жена музыканта названа душеприказчиком и единственным получателем имущества. В нём говорится, что сестра Оливера, Cynthia Herbert, не может быть душеприказчиком и не может получить что-либо из его имущества. В завещании также говорится, что Elizabeth Herbert должна получить всю «собственность, а также любые текущие или будущие доходы».

Один из свидетелей, подписавших завещание, Alexander Mandel, также работает в дилерском центре.

«Я даже не знаю, кто они, — сообщил газете Hartford Courant Alexander Mandel. — Мне сказали, что он рок-звезда или что-то вроде того».

Mandel сказал, что Оливер Герберт был одет в чёрную футболку, когда подписывал завещание, добавив: «На самом деле он ничего не сказал».

Оли был найден мёртвым 16 октября на краю пруда, находящегося на территории собственности в Стаффорд Спрингс, штат Коннектикут. Его жена сообщила о пропаже около 3 часов дня, и его тело было найдено полицией лежащим лицом вниз на краю пруда, где глубина воды была всего несколько дюймов.

Гитарист и его жена купили дом в 2013 году за $135,000.



ALL THAT REMAINS Guitarist Signed Will Week Before Death Naming Wife As Executor And Sole Benefactor



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