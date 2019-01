сегодня



Гитарист ALL THAT REMAINS оформил завещание за неделю до смерти



По сообщению Hartford Courant, гитарист ALL THAT REMAINS Оли Херберт оформил завещание всего за неделю до своей смерти. Он сделал это 9 октября в автосалоне. Завещание было нотариально заверено человеком, который был другом гитариста и его жены Elizabeth, — он работает в дилерском центре.



Полиция Восточного округа штата Коннектикут расследует смерть Херберта, которая рассматривается как подозрительная. Они изучают 11-страничное завещание, а также полис страхования жизни, упомянутый в завещании.



В завещании жена музыканта названа душеприказчиком и единственным получателем имущества. В нём говорится, что сестра Оливера, Cynthia Herbert, не может быть душеприказчиком и не может получить что-либо из его имущества. В завещании также говорится, что Elizabeth Herbert должна получить всю «собственность, а также любые текущие или будущие доходы».



Один из свидетелей, подписавших завещание, Alexander Mandel, также работает в дилерском центре.



«Я даже не знаю, кто они, — сообщил газете Hartford Courant Alexander Mandel. — Мне сказали, что он рок-звезда или что-то вроде того».



Mandel сказал, что Оливер Герберт был одет в чёрную футболку, когда подписывал завещание, добавив: «На самом деле он ничего не сказал».



Оли был найден мёртвым 16 октября на краю пруда, находящегося на территории собственности в Стаффорд Спрингс, штат Коннектикут. Его жена сообщила о пропаже около 3 часов дня, и его тело было найдено полицией лежащим лицом вниз на краю пруда, где глубина воды была всего несколько дюймов.



Гитарист и его жена купили дом в 2013 году за $135,000.











